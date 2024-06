Volksfest Aschaffenburg - Bilanz zum Wochenende

ASCHAFFENBURG. Am Wochenende war die Aschaffenburger Polizei mit Unterstützungskräften anlässlich des Volksfestes im Einsatz. Neben mehreren Körperverletzungsdelikten kam es im Festzelt auch zu einer möglichen Volksverhetzung beim Abspielen eines Liedes.

Nach Körperverletzung - Tatverdächtiger leistet Widerstand

Am Sonntag, gegen 21:40 Uhr, wurde der Sicherheitsdienst im Festzelt auf eine Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einem 34-Jährigen aufmerksam. Der jüngere der beiden Männer schlug hierbei mehrfach auf seinen Kontrahenten ein. Der Tatverdächtige wurde aus dem Zelt begleitet und dort an eine Streife der Aschaffenburger Polizei übergeben.

Auf der Festwache widersetzte sich der 21-Jährige mehrfach den Maßnahmen der eingesetzten Beamten und versetzte einem Polizisten einen Kopfstoß gegen den Oberschenkel. Dieser blieb jedoch unverletzt. Der stark alkoholisierte Mann wurde bis zum Folgetag in Sicherheitsgewahrsam genommen.

Anfangsverdacht der Volksverhetzung in Festzelt

Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, spielte die Band im Festzelt ein Lied ab, welches von zwei Männern im Alter von 24 und 25 Jahren kurzzeitig mit fremdenfeindlichen Parolen unterlegt wurde. Der Sicherheitsdienst reagierte umgehend und verbrachte sie aus dem Festzelt.

Die beiden Männer wurden durch eine Streife der Aschaffenburger Polizei zur Festwache gebracht. Sie erhielten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis für das Festgelände. Bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg werden nun Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts einer Volksverhetzung geführt.

Die Kriminalpolizei prüft zudem, ob die Band das Lied - wie von zwei Zeugen mitgeteilt – tatsächlich gespielt hat oder die beiden Tatverdächtigen das Lied selbstständig angestimmt haben.

Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Sexuelle Belästigung in Festzelt

Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, ging ein zunächst Unbekannter im Festzelt eine 15-Jährige an. Er öffnete von hinten ihren BH und griff ihr in der Folge unvermittelt unter das Oberteil. Nach einer anschließenden Streitigkeit flüchtete er. Er konnte durch einen Zeugen jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Er erhielt einen Platzverweis für das Festgelände.

Körperverletzung im Bereich der Achterbahn

Am Sonntag, gegen 00:40 Uhr, kam es am Ausgang auf Höhe der Achterbahn zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 18-Jährigen und einem Unbekannten. Dieser packte die junge Frau unvermittelt am Handgelenk. Als diese ihre Hand wegzog, verdrehte er ihr den Arm und fügte ihr mehrere Kratzer zu. Von dem Täter liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor.

Die Aschaffenburger Polizei bittet bei den Fällen mit unbekannten Tätern um Hinweise unter 06021/857-2230.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Sonntag, zwischen 00:30 Uhr und 10:30 Uhr, wurde an einem geparkte Audi A6 in der Paulusstraße die Fensterscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Sonntag, 09:00 Uhr, wurde aus einem Carport in der Stockstädter Straße ein Mountainbike der Marke Nerve entwendet.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr, wurde an zwei Wohnanwesen in der Steinbachstraße jeweils ein Rollladen an der Gebäuderückseite mutwillig beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Freitag, 08:15 Uhr, wurde in der Sandgasse die Fassade eines Hauses mutwillig beschmiert.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Südbahnhofstraße ein geparkter schwarzer Mercedes angefahren.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 04:00 Uhr, wurde in der Stadtbadstraße ein geparkter Suzuki Swift angefahren.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag, zwischen 15:00 Uhr und 18:20 Uhr, wurde in der Hauptstraße an einem geparkten Peugeot der linke Außenspiegel abgefahren.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstag, 22:45 Uhr, und Sonntag, 11:25 Uhr, wurde ein geparkter VW Golf in der Straße "Zum Schreibersgarten" angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde vor der Karl-Amberg-Schule ein Tretroller entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, zwischen 16:45 Uhr und 18:30 Uhr, wurde "Am Obstkeller" die Grundstücksmauer eines Wohnanwesens beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, wurden auf dem Wohnmobilstellplatz an der Mainzer Straße an einem VW Golf alle vier Reifen zerstochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.