ROSENHEIM. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd lädt am Samstag, 29. Juni 2024, auf dem Polizeiareal in der Kaiserstraße / Ellmaierstraße zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Das Präsidium mit seinen Dienststellen wird der Öffentlichkeit an diesem Tag eine Vielzahl nicht alltäglicher Einblicke in die breit gefächerte Palette des Polizeialltags bieten. Polizeipräsident Manfred Hauser und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laden die Bevölkerung dazu zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr recht herzlich ein und freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

15 Jahre nach seiner Gründung öffnet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd erneut für Jedermann seine Pforten. Die Besucherinnen und Besucher erhalten dabei nicht nur Einblicke in das Polizeiareal mit vier verschiedenen Dienststellen und den verschiedenen Polizeigebäuden, es erwartet sie auch viel Wissenswertes über die Arbeit der Polizei und eine in Bayern einzigartige Spartenvielfalt und Leistungsbreite. Die mit der Planung und Vorbereitung befassten Beamtinnen und Beamten haben sich zum Ziel gesetzt, der Bevölkerung an diesem Tag ein abwechslungsreiches und attraktives Rahmenprogramm für Jung und Alt zu bieten.

Vielseitiges Angebot an über 30 Stationen

Zu den Highlights dürften die Vorführungen der Diensthundestaffel, ein Besuch in der sonst streng abgeschirmten Einsatzzentrale, der hoffentlich einmalige Blick durch die Gitterstäbe einer Polizeizelle oder das Probesitzen in einem der modernen Einsatzfahrzeuge zählen. Die gesamte Spartenvielfalt des Polizeipräsidiums wird vorgestellt. Dazu zählen die uniformierten Beamten hoch zu Ross ebenso, wie die Gewässerspezialisten von der Wasserschutzpolizei. Diese werden auch eines ihrer Polizeiboote mitbringen. Hochspezialisiert ist auch der Gefahrgut-Trupp, der den Schwerlastverkehr mit besonderen Fachkenntnissen zur Gefahrgut-Problematik überwacht. Dass „Kommissar Zufall“ den Beamten immer wieder mal zur Seite steht, der Ermittlungserfolg aber nur zu erreichen ist mit akribischer Spurensicherung und der Fähigkeit, sich in den Täter hinein zu denken, das kann bei einem Besuch in der Kriminaldienststelle praktisch live miterlebt werden. Die „Schleierfahnder“ der Bayerischen Grenzpolizei, dem internationalen Straftäter Tag für Tag sehr erfolgreich auf der Spur, stellt sich ebenso vor, wie die Alpine Einsatzgruppe, wo die „Bergprofis“ arbeiten. Hier können sich vor allem die jungen Besucher gut gesichert an einer Kletterwand versuchen. „Vorbeugen ist besser als Nachsorgen“, unter diesem Motto wird mit Vorträgen viel Wissenswertes zu verschiedensten Präventionsthemen angeboten. Ob sicheres Wohnen, praktizierter Opferschutz und Zivilcourage, oder Internetkriminalität, Drogenmissbrauch und manipulierte Geldautomaten – es wird für jedes Bedürfnis etwas dabei sein. Ein Schwerpunkt wird auch alles rund um das Thema „Sicher auf Bayerns Straßen“ sein. Der Selbsttest in einem Fahrsimulator und einem Hubschraubersimulator wird so manchen Besucher fordern. In der Rosenheimer Fußgängerzone können sich technisch Interessierte unter dem Motto „Polizeifahrzeuge im Wandel der Zeit“ ausgestellte Dienstfahrzeuge von damals und heute ansehen. Und was für die Kleinen jetzt mit der Prüfung zum „Kinder-Kommissar“ an der Kinderpolizeiwache beginnt, könnte in einigen Jahren mit einem Besuch beim Einstellungsberater seine Fortsetzung finden.

All dies und noch mehr wird am 29. Juni gezeigt. Selbstverständlich ist an dem Tag auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.