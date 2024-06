918. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Ramersdorf

Am Sonntag, 16.06.2024, gegen 13:40 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Hyundai Pkw auf der Chiemgaustraße in Fahrtrichtung Innsbrucker Ring. An der Kreuzung zur Rosenheimer Straße wollte er nach ersten Erkenntnissen in diese links einbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf dem Innsbrucker Ring in Richtung Chiemgaustraße und wollte die Kreuzung an der Rosenheimer Straße bei Grünlicht geradeaus überqueren.

Der 57-Jährige bog nach derzeitigem Ermittlungsstand bei für ihn geltendem Rotlicht nach links ab, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden 51-Jährigen im Kreuzungsbereich kam. Dadurch wurden beide Fahrzeugführer jeweils leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Zufahrt zur Rosenheimer Straße sowie die zwei rechten Fahrstreifen des Innsbrucker Rings in südwestlicher Fahrtrichtung gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.