In der Nürnberger Innenstadt entwendeten Taschendiebe in den frühen Morgenstunden des Samstags (15.06.2024) die Geldbörse eines jungen Mannes. Die Polizei konnte kurz darauf mehrere Tatverdächtige auf einer Überwachungskamera erkennen und festnehmen.

NÜRNBERG. (628) Ein 27-jähriger Mann und sein 24-jähriger Begleiter waren gegen 04:00 Uhr im Stadtgraben auf Höhe des Opernhauses auf eine mehrköpfige Personengruppe getroffen, die in auffälliger Art und Weise den Kontakt zu den beiden Männern suchte. Nachdem es in diesem Zusammenhang auch zu einer Umarmung gekommen war, bemerkte der 27-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse. Die Gruppe der unbekannten Männer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Richtung Hauptbahnhof entfernt. Über den Notruf verständigte der 24-jährige Begleiter des Bestohlenen die Polizei, schilderte den Vorfall und gab eine Beschreibung der Täter ab.

Über eine Kamera an der Königstorpassage stellte ein Beamter der mittelfränkischen Einsatzzentrale kurz darauf mehrere Personen fest, die sich an einem Zigarettenautomaten aufhielten. Die zuvor abgegebene Personenbeschreibung traf auf die insgesamt fünf Männer zu, weshalb eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte die Gruppe überprüfte. Bei einem der Männer fanden die Polizisten schließlich auch die zuvor gestohlene EC-Karte des 27-Jährigen. Die fünf Männer hatten mit der entwendeten Geldkarte mehrere Päckchen Zigaretten aus dem Automaten gekauft.

Die Polizeibeamten stellten die Bankkarte sowie die Zigaretten sicher und nahmen die fünf Männer fest. Neben der Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen ließen die Beamten bei den fünf Männern im Alter von 16 bis 29 Jahren eine erkennungsdienstliche Behandlung durchführen.

