908. Brand einer Tiefgarage – Am Hart

Am Mittwoch, 12.06.2024, gingen kurz nach 21:00 Uhr bei der Rettungsleitstelle mehrere Anrufe von Anwohnern ein, um einen Brand in einer Tiefgarage zu melden.

Aufgrund erheblicher Rauchentwicklung aus der Tiefgarage wurden die umliegenden Straßen durch die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Münchner Polizei großräumig gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurden mehrere Fahrzeuge vollständig zerstört.

Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ingolstädter Straße und dem Rose-Pichler-Weg (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

909. Festnahme nach Widerstand – Freimann

Am Samstag, 15.06.2024, gegen 0:20 Uhr, befand sich ein 23-Jähriger aus dem Vereinigten Königreich im Rahmen des EM-Eröffnungsspiels im Bereich des Parkhauses Nord an der Fußball Arena München. Zu diesem Zeitpunkt fand eine hohe Abwanderung der Zuschauer vom Spiel statt.

Da der 23-Jährige das Durchkommen anderer Zuschauer blockierte, wurde ihm von vor Ort befindlichen Einsatzkräften ein Platzverweis ausgesprochen, welchem dieser nicht nachkam. Aus diesem Grund transportierten ihn die Polizeibeamten, wogegen der 23-Jährige Widerstand durch Sperren leistete und einen Polizeibeamten schubste.

Daraufhin wurde gegen ihn erneut unmittelbarer Zwang in Form einer Fesselung angewandt. Beim anschließenden Verbringen ins Polizeifahrzeug leistete der 23-Jährige erneut Widerstand und biss einen Polizeibeamten in die Hand. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Anschließend wurde der 23-Jährige in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht, wo er wegen dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt und nach Zahlung einer Sicherheitsleistung vor Ort entlassen werden konnte.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Fachkommissariat 25.

910. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Schwabing

Am Dienstag, 11.06.2024, wurde durch Polizeibeamte festgestellt, dass es zu einer Sachbeschädigung an einem Anwesen in der Potsdamer Straße gekommen war. Der oder die unbekannten Täter beschmierten die Grundstücksmauer eines Anwesens mit einem dunklen Schriftzug und inhaltlichem Kontext gegen den Nationalsozialismus. Weiterhin konnten an der Hausfassade größere Farbflecken festgestellt werden.

An der Tatörtlichkeit wurden Spurensicherungsmaßnahmen durgeführt.

Das Kommissariat 43 (Staatsschutzdelikte) führt die weiteren Ermittlungen in dieser Angelegenheit.

911. Körperverletzung – Olympiapark

Am Freitag, den 14.06.2024, gegen 21:50 Uhr, wurde eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München in der Fan-Zone des Olympiaparks von drei schottischen Fußballfans in den Rücken getreten und anschließend beleidigt. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um jeweils 24-Jährige aus Nordirland.

Die 22-Jährige nahm noch vor Ort Kontakt zu den bei der Veranstaltung eingesetzten Polizeibeamten auf, welche die drei Tatverdächtigen unverzüglich festnehmen konnten. Die drei Tatverdächtigen wurden zur weiteren Sachbearbeitung ins Polizeipräsidium München verbracht. Nach Zahlung einer entsprechenden Sicherheitsleistung wurden sie anschließend wieder entlassen.

Die 22-Jährige wurde durch die Tritte leicht verletzt.

Die Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

912. Unfall mit mehreren Pkw; eine Person leicht verletzt – Obersendling

Am Freitag, den 14.06.2024, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein 72-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem BMW-Pkw die Wolfratshauser Straße in Richtung stadteinwärts. An der Einmündung zur Siemensallee wollte er nach links in diese einbiegen. Zur gleichen Zeit wollte ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München, welcher vor dem 72-Jährigen fuhr, mit seinem Mercedes-Pkw ebenfalls nach links in die Siemensallee abbiegen.

Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste der 27-Jährige an der Einmündung verkehrsbedingt warten.

Aus bislang noch unbekannten Gründen fuhr der 72-Jährige mit seinem Pkw auf den Pkw des 27-Jährigen auf. Der Pkw des 27-Jährigen wurde dadurch auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr geschoben und kollidierte dort mit dem VW-Pkw einer 41-Jährigen mit Wohnsitz in München, welche die Wolfratshauser Straße in Richtung stadtauswärts befuhr.

Danach beschleunigte der 72-Jährige seinen Pkw stark und lenkte nach links ein. Hierbei fuhr er auf den nördlichen Gehweg der Siemensallee und kollidierte dort mit einer Litfaßsäule. Diese stürzte daraufhin auf die Fahrbahn.

Nach der Kollision mit der Litfaßsäule fuhr der 72-Jähriger noch immer stark beschleunigend quer über die Siemensallee und touchierte hierbei den Pkw eines 32-Jährigen, welcher die Siemensallee in Richtung Wolfratshauser Straße befuhr. Dieser wurde dadurch wiederum gegen den Ford-Pkw eines 26-Jährigen geschoben.

Der 72-Jährige fuhr danach weiter über den südlichen Gehweg der Siemensallee in ein angrenzendes Getreidefeld und kam dort erst nach ca. 100 m zum Stehen.

Durch den Unfall wurde die 41-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit dem hinzugezogenen Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Alle Pkw wurden teils erheblich beschädigt und waren teilweise nicht mehr fahrbereit. Die Litfaßsäule wurde komplett zerstört.

Während der Unfallaufnahme musste die Siemensallee in beide Richtungen für knapp drei Stunden komplett und die Wolfratshauser Straße zeitweise immer wieder komplett gesperrt werden. Es kam dadurch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

913. Unfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Lehel

Am Samstag, den 15.06.2024, gegen 03:30 Uhr, konnte ein unbeteiligter Zeuge einen Verkehrsunfall akustisch wahrnehmen. Als er in Richtung der Unfallörtlichkeit, Maximiliansbrücke / Widenmayerstraße, blickte, sah er, wie ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Fahrrad offensichtlich von einem Pkw angefahren wurde und auf die Fahrbahn stürzte.

Der unbeteiligte Zeuge verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Der 18-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurde umgehend eine Fahndung nach dem unfallbeteiligten Pkw eingeleitet. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München festgestellt und angehalten werden. Da an seinem BMW-Pkw frische Unfallspuren festgestellt werden konnten, wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon ausgegangen, dass es sich dabei um das Unfallfahrzeug handelt.

Während der Unfallaufnahme wurde sowohl bei dem 18-jährigen Fahrradfahrer als auch beim 23-jährigen Pkw-Fahrer eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt.

Beide Unfallbeteiligten wurden wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Der 23-Jährige wurde zudem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

914. Unfall zwischen einem Pkw und mehreren geparkten Pkw; eine Person leicht verletzt – Berg am Laim

Am Freitag, den 14.06.2024, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz mit einem Hyundai-Pkw den Schatzbogen in Richtung Kreillerstraße.

Er sollte hier einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierzu wurde ihm durch Blaulicht und dem Anhaltesignalgeber das Zeichen zum Anhalten gegeben.

Daraufhin versuchte sich der 33-Jährige der Kontrolle zu entziehen und flüchtete über den Schatzbogen weiter in Richtung Kreillerstraße. Hierbei missachtete er die zulässige Höchstgeschwindigkeit und auch mehrfach rote Ampeln.

Nachdem der 33-Jährige die Kreillerstraße überquert hatte und in den Talerweg eingefahren war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem ersten geparkten Pkw am rechten Fahrbahnrand. In der Folge kollidierte er mit weiteren sechs am Fahrbahnrand geparkten Pkw, zwei Holzzäunen, einer Hecke und einem Mülltonnenhäuschen.

Durch den Unfall wurden alle Gegenstände teils schwer beschädigt. Der Pkw, mit dem der 33-Jährige gefahren ist, wurde durch den Unfall stark beschädigt.

Der 33-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem hinzugezogenen Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Hyundai-Pkw und zwei weitere stark beschädigte Pkw wurden abgeschleppt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 33-Jährigen eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt. Er wurde u. a. wegen des Verkehrsunfalls, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

915. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug – Aschheim

Am Samstag, den 15.06.2024, gegen 18:15 Uhr, konnte ein unbeteiligter Zeuge beobachten, wie ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in Kirchheim bei München mit seinem Pkw dicht neben dem Pkw einer 26-Jährigen mit Wohnsitz in Aschheim parkte.

Als die 26-Jährige nach einem kurzen Einkauf zu ihrem Pkw zurückkehrte, konnte sie erkennen, wie der 36-Jährige Bargeld aus ihrem Pkw entwendete. Die 26-Jährige teilte dies dem unbeteiligten Zeugen mit, welcher daraufhin den 36-Jährigen stellte und den Polizeinotruf verständigte.

Nachdem der 36-Jährige den verständigten Polizeibeamten das aus dem Pkw entnommene Bargeld zurückgab, wurde auch der Pkw des 36-Jährigen durchsucht. Hierbei konnte weiteres Bargeld und ein elektrisches Gerät zum Kopieren von Fahrzeugschlüsseldaten aufgefunden werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 36-Jährige vorläufig festgenommen und wird dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.