ECHING, LKR. FREISING; In den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags wurde ein 32-Jähriger Opfer eines Überfalls. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am 11.06.2024 griffen zwei bislang unbekannte männliche Täter gegen 06 Uhr morgens einen 32-Jährigen in der Paul-Käsmaier-Straße in Eching an. Die Männer brachten ihr Opfer gewaltsam zu Boden und schlugen weiter zu. Der 32-Jährige erlitt hierdurch massive Kopfverletzungen, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Täter konnten im Anschluss an die Tat unerkannt in Richtung des nahegelegenen Rewe-Marktes flüchten.

Der Geschädigte stellte im Nachgang das Fehlen seiner Geldbörse, in der sich ein hoher Bargeldbetrag befand, fest. Diese konnte später ohne Bargeldinhalt in einem Garten in der Schlesierstraße aufgefunden werden.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: ca. 20 Jahre alt, ca. 195 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, sprach ukrainisch/russisch, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, schwarzer Hose; führte eine schwarze Bauchtasche mit sich

Täter 2: ca. 35 bis 50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, bullige Statur, braune Haare, brauner Oberlippen-Kinnbart.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter 08122/9680 zu melden.