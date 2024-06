1297 - Unfall mit Straßenbahn - 15-Jähriger schwer verletzt

Innenstadt - Am Donnerstag (13.06.2024) kam es in der Konrad-Adenauer-Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Fußgänger und einer Straßenbahn. Der 15-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 17.15 Uhr lief der 15-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen zwischen einem Bus und einer Straßenbahn auf das Gleisbett, um auf den anderen Bahnsteig zu gelangen. Eine einfahrende Straßenbahn der Gegenrichtung, erfasste dabei den 15-Jährigen. Der 15-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang und veranlasste hierzu ein unfallanalytisches Gutachten. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Straßenverkehr.

1298 - Diebstahl eines Kennzeichens - Zeugen gesucht

Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (12.06.2024) 15.00 Uhr bis Donnerstag (13.06.2024) 13.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das Kennzeichen eines grauen Mercedes in der Schäfflerbachstraße.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1299 - Sachbeschädigung an Wohnmobil - Zeugen gesucht

Spickel - Im Zeitraum von Samstag (01.06.2024), 00.00 Uhr bis Donnerstag (13.06.2024), 14.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Reifen eines geparkten Wohnmobils in der Frischstraße.

Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1300 - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hochzoll - Zwischen Dienstag (11.06.2024), 13.00 Uhr und Donnerstag (13.06.2024), 9.30 Uhr touchierte ein noch unbekannter Täter ein geparktes Wohnmobil in der Nebelhornstraße und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1301 - Sachbeschädigung an Auto

Hochzoll - Bereits zwischen Samstag (01.06.2024) 12.00 Uhr und Samstag (08.06.2024) 12.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Seefelder Straße ein geparktes Auto. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt hierzu Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1302 - Alkoholisierter Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Lechhausen - Am Donnerstag (13.06.2024) verursachte ein alkoholisierter Radfahrer einen Verkehrsunfall, bei dem ein 88-Jähriger leicht verletzt wurde.

Gegen 19.00 Uhr befuhr der 70-jährige Radfahrer den Fußweg in der Donaustraße. Dort übersah er einen entgegenkommenden 88-Jährigen mit seinem Rollator. Es kam zum Zusammenstoß. Der 88-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei herausstellte war der Radfahrer alkoholisiert unterwegs. Ein Atemalkoholtest bei dem Radfahrer ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der 70-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

1303 - Mehrfach ohne Fahrerlaubnis gefahren - Auto sichergestellt

Lechhausen - Am Donnerstag (13.06.2024) kontrollierte die Polizei eine 50-Jährige, die bereits mehrfach ohne Führerschein unterwegs war. Nun stellten die Beamten das Fahrzeug sicher.

Die 50-Jährige war bereits vor wenigen Tagen ohne Fahrerlaubnis unterwegs, weshalb die Beamten den Autoschlüssel sichergestellt hatten. Sie kam kurze Zeit vor der Kontrolle mit einer Begleiterin zur Polizeiinspektion und holte den Autoschlüssel ab. Dort belehrten sie die Beamten deutlich, dass es nur der Begleiterin erlaubt sei, das Auto zu fahren.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierte die Polizei dann die unbelehrbare 50-Jährige mit ihrem Auto in der Bürgermeister-Wegele-Straße. Die Polizei stellte daraufhin das Auto der Frau sicher.

Sie erwartet nun eine weitere Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

1304 - Geldbeutel aus Einkaufswagen entwendet - Zeugen gesucht

Oberhausen - Am Donnerstag (13.06.2024) zwischen 10.45 Uhr und 11.20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Weiherstraße einen Geldbeutel aus einem Einkaufswagen.

Eine 86-jährige Dame ließ ihre Handtasche mit dem Geldbeutel beim Einkaufen im Einkaufswagen stehen. An der Kasse bemerkte sie, dass ein bislang unbekannter Täter ihren Geldbeutel entwendet hatte.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei rät, niemals Wertgegenstände unbeaufsichtigt beim Einkaufen im Wagen liegen zu lassen.

Die Polizei Augsburg 5 hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2510 entgegen.

1305 - Person läuft gegen Auto und verursacht Sachschaden - Zeugen gesucht

Oberhausen - Am Donnerstag (13.06.2024) rannten etwa 15 Personen unvermittelt über die Donauwörther Straße. Eine Person stieß dabei gegen ein Auto und verursachte einen Sachschaden.

Gegen 22.00 Uhr musste ein Autofahrer in der Donauwörther Straße auf Höhe der St. Johanneskirche verkehrsbedingt halten. Plötzlich rannten mehrere Personen unvermittelt über die Straße. Einer der Jugendlichen stieß dabei gegen sein Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Der Jugendliche lief weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

1306 - Trunkenheit im Verkehr

Oberhausen - Am Freitag (14.06.2024) gegen 03.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen alkoholisierten Autofahrer in der Donauwörther Straße.

Die Polizei führte bei dem 33-jährigen Autofahrer eine Verkehrskontrolle durch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und er musste eine Blutprobe abgeben. Da der 33-Jährige nicht aus Deutschland kommt, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

1307 - Roller entwendet

Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (12.06.2024) 17.00 Uhr bis Donnerstag (13.06.2024) 16.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller vor einem Wohnanwesen in der Rosenaustraße.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323-2710 entgegen.