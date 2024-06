INGENRIED, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 13. Juni 2024, zerstörte ein Feuer das Gebäude einer Heizungsbaufirma. Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand einzudämmen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist jedoch erheblich. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Weilheim übernommen.

Am Donnerstagmorgen (13. Juni 2024), kurz vor 4.00 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand in einer Heizungsbaufirma in Ingenried ein. Eine Zeugin hatte kurz zuvor die Flammen gesehen und gemeldet. Etliche Einsatzkräfte übernahmen sehr rasch die Löscharbeiten, des in Vollbrand stehenden Gebäudes und konnten ein Übergreifen auf umliegende Häuser verhindern. Personen wurden durch das Feuer glücklicherweise nicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird jedoch auf einen höheren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch die Polizeiinspektion Schongau, bis der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, am Brandort die weiteren Untersuchungen übernahm. Aussagen zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden, die Ermittlungen dauern weiter an.

Insgesamt befanden sich über 150 Rettungs- und Einsatzkräfte an der Brandörtlichkeit im Einsatz.