HOF. In der Nacht auf Mittwoch entwendeten Unbekannte einen schwarz-grauen BMW X4 im Wert von etwa zwanzigtausend Euro. Die Kripo Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen. Er hatte das Fahrzeug mit Kulmbacher Zulassung am Dienstagmorgen in der Schollenteichstraße auf Höhe der Erlhofer Straße am Fahrbahnrand geparkt.

Unbekannte müssen sich in diesem Zeitraum Zugang zum Fahrzeug verschafft und dieses anschließend entwendet haben. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise zu oben genanntem Sachverhalt im Tatzeitraum Dienstag, 11.06.2024, 7 Uhr, bis Mittwoch, 12.06.2024, 9.45 Uhr, geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.