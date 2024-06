1256 – Körperliche Auseinandersetzung

Innenstadt – Am heutigen Mittwoch (12.06.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 30-Jährigen in der Maximilianstraße. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 02.45 Uhr kam es zunächst offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern vor einer Bar. Im weiteren Verlauf entwickelte sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden. Anschließend entfernte sich der 19-Jährige zusammen mit seinen Begleitern. Polizeibeamte kontrollierten den 19-Jährigen wenig später. Beide Beteiligten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

1257 - Körperverletzung unter Heranwachsenden

Lechhausen - Am Montag (10.06.2024) wurde ein 35-Jähriger von mehreren Heranwachsenden am Schlössle körperlich angegangen.

Gegen 13.00 Uhr befand sich der 35-jährige Mann am Schlössle in Lechhausen. Offenbar provozierten die Heranwachsenden den dort wartenden 35-Jährigen. Im weiteren Verlauf verlagerte sich der Streit in die Quellenstraße. Hier kamen noch weitere Personen hinzu. Der Streit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge der 35-jährige Mann leicht verletzt wurde.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun in der Sache wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0821/323-2310 erbeten.

1258 - Sachbeschädigung und Diebstahl in Museum

Innenstadt - Ein unbekannter Täter beschädigte und entwendete im Zeitraum von Donnerstag (06.06.2024), 15.30 Uhr bis Freitag (07.06.2024) 07.00 Uhr Ausstellungsstücke in einem Museum am Fuggerplatz.

Der unbekannte Täter beschädigte zunächst ein jahrhundertealtes Ausstellungsstück und entwendete im Anschluss ein Teilstück davon. Weiter beschmierte er noch eine wenige Meter entfernte Statue.

Es entstanden Sachschäden im unteren dreistelligen Bereich und ein Entwendungsschaden ebenfalls im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt gegen den noch unbekannten Täter und nimmt Hinweise unter der 0821/323-2110 entgegen.

1259 - Körperverletzung und Beleidigung am Königsplatz

Innenstadt - Am Dienstag (11.06.2024) kam es in einem Schnellrestaurant am Königsplatz zu einer Körperverletzung zwischen einem 33-Jährigen und einem Mitarbeiter.

Ein 33-Jähriger belästigte offenbar gegen 15.00 Uhr Gäste des Schnellrestaurants am Königsplatz. Er wurde durch einen Mitarbeiter angesprochen. Der 33-jährige Mann reagierte darauf körperlich aggressiv und verletzte den Mitarbeiter leicht. Der Mann flüchtete im Anschluss und wurde durch die Polizei im Rahmen einer Fahndung festgenommen. Bei der Festnahme beleidigte der 33-Jährige einen Polizeibeamten.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

1260 - Graffitisprayerin auf frischer Tat festgenommen

Innenstadt - Am Dienstag (11.06.2024) nahm die Polizei eine Graffitisprayerin auf frischer Tat beim Sprayen in der Frauentorstraße fest.

Gegen 22.00 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge die 19-Jährige, als diese verschiedene Schriftzüge im Bereich der Frauentorstraße anbrachte. Er rief daraufhin die Polizei. Die Polizeistreife konnte die 19-jährige Heranwachsende auf frischer Tat festnehmen.

Die Festgenommene war stark alkoholisiert, so dass die Polizei einen Rettungswagen zur weiteren Abklärung hinzuzog. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Beweismittel beschlagnahmt.

Die 19-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

1261 - Fensterscheibe eingeworfen

Lechhausen- Am Montag (10.06.2024) gegen 18.00 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe im 1. Obergeschoss in der Waibelstraße ein.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Rufnummer 0821/323-2310 entgegen.

1262 - Fahrzeugfahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen - Am Dienstag (11.06.2024) fuhr ein 20-Jähriger unter dem Einfluss von THC und wurde durch die Polizei kontrolliert.

Die Verkehrspolizei Augsburg kontrollierte den Fahrzeugfahrer gegen 08.00 Uhr mit seinem Lieferfahrzeug. Er fiel zuvor durch drogentypisches Verhalten auf. Der 20-Jährige konsumierte offenbar in den letzten Tagen Marihuana. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Den Mann erwartetet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Die Lieferfahrt konnte im Anschluss durch den Beifahrer fortgesetzt werden.

1263 - Sachbeschädigung

Pfersee – Im Zeitraum Montag (10.06.2024), 16.00 Uhr bis Dienstag (11.06.2024), 07.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Holzschuppen Zur Spinnerei.

Der unbekannte Täter kletterte vermutlich über den Gartenzaun einer Kindertagesstätte und schlug die Türe eines Holzschuppens ein. Der Gartenzaun wurde verbogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe einer dreistelligen Summe.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1264 – Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Hochzoll – Im Zeitraum Montag (10.06.2024), 22.00 Uhr bis Dienstag (11.06.2024), 10.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges Fahrrad in der Friedberger Straße.

Der unbekannte Täter entwendete das versperrte Pedelec der Marke Haibike. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1265 - Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum Freitag (07.06.2024), 10.00 Uhr bis Dienstag (11.06.2024), 04.00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter mit einem Fahrzeug einen geparkten weißen Mercedes in der Paul-Reusch-Straße.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1266 – Unklarer Unfall mit Straßenbahn - Zeugenaufruf

Hochzoll – Am gestrigen Dienstag (11.06.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in der Blücherstraße Ecke Zugspitzstraße.

Bei einem Abbiegevorgang kam es zwischen der Straßenbahn und einem Dacia zu einem Zusammenstoß. Der Unfallhergang ist bislang unklar. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1267 – Flaschenwurf

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (11.06.2024) beschädigte ein 24-Jähriger einen Pkw und leistete Widerstand gegen Polizeibeamte in der Proviantbachstraße.

Gegen 08.30 Uhr hielt sich der 24-Jährige zunächst auf der Straße auf und schrie herum. Dabei warf er offenbar eine Glasflasche gegen die Windschutzscheibe eines Linienbusses und trat gegen ein vorbeifahrendes Auto. Passanten verständigten daraufhin die Polizei.

Vor Ort zeigte sich der 24-Jährige weiter aggressiv und musste gefesselt werden. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung gegen den 24-Jährigen.

1268 – Alkoholisiert unterwegs

Haunstetten – Am heutigen Mittwoch (12.06.2024) war ein 56-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Haunstetter Straße unterwegs.

Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und stellten seinen Führerschein sowie den Autoschlüssel sicher. Außerdem musste der Mann eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 56-Jährigen.

1269 – Unfallflucht

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (10.06.2024), 08.00 Uhr bis Dienstag (11.06.2024), 09.45 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Brandnerstraße.

In der Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen braunen Mercedes. Anschließend entfernte sich die Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1270 – Streit um Parkplatz

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (11.06.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Personen auf Parkplatzsuche in der Waterloostraße.

Gegen 17.45 Uhr parkte ein 20-Jähriger an der Örtlichkeit ein. Ein 65-Jähriger war mit der Parkplatzwahl offenbar nicht einverstanden und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Anschließend griff der 65-Jährige den 20-Jährigen körperlich an und versuchte ihn aus dem Fahrzeug zu ziehen. Dabei beschädigte er ein weiteres Auto und bedrohte den 20-Jährigen und seinen Beifahrer. Verletzt wurde dabei nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Die genaue Schadenshöhe wird noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Nötigung und Bedrohung gegen den 65-Jährigen.