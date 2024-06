Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr wurde am Dienstag vor der Gärtnerei Ludwig in der Aschaffenburger Straße ein Fahrrad der Marke Simplon (sogenanntes Hollandrad) entwendet.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 06:30 Uhr, wurde im Pausenhof der Pestalozzi-Grundschule in der Sonnenstraße mehrere Wände beschmiert.

ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 08:00 Uhr und 20:30 Uhr, wurde in der Kirche Maria Geburt ein goldener Reichsapfel entwendet. Der Reichsapfel befand sich in der Hand einer Statue des Jesuskindes.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 06:30 Uhr und 15:30 Uhr, wurde am Marktplatz ein geparkter VW Golf angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.