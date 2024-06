REGENSBURG. Im Zeitraum vom 02.06.2024 bis 10.06.2024 brachen bislang unbekannte Täter in eine in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Regensburger Westen ein. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und ermittelt. Doch von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

In der Zeit von Sonntag, 02.06.2024, bis Montag, 10.06.2024 wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinkelstraße in Regensburg eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter durchfühlten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten verschiedene Wertgegenstände, unter anderem Schmuck und Bargeld, und flüchten nach der Tat in unbekannte Richtung. Der Entwendungsschaden wird aktuell im niedrigen fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet zur Tataufklärung um Unterstützung der Bevölkerung! Zeugen, die möglicherweise Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.