TROSTBERG, LKR. TRAUNSTEIN. In den frühen Morgenstunden am Samstag, 8. Juni 2024, kam es in Trostberg zu drei Bränden an Fahrzeugen, bei welchen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Ermittler nahmen noch in der Tatnacht einen 30-jährigen Tatverdächtigen fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Traunstein übernahmen die Ermittlungen und bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Am Samstag (8. Juni 2024) ging gegen 23.50 Uhr bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand an einem Pkw in der Wilhelm-Kellermann-Straße in Trostberg ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der brennende Pkw in Bewegung gesetzt und war gegen eine Hauswand gerollt. Der Brand konnte rasch durch die Feuerwehr abgelöscht und das Fahrzeug vom Gebäude entfernt werden, ohne dass es zu einem Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus kam.

Nur wenig später, am Sonntag (9. Juni 2024), gegen 03.00 Uhr, wurden zwei weitere brennende Pkw in der Franz-Mayer-Straße in Trostberg gemeldet. Auch hier konnte die Feuerwehr durch das schnelle Eingreifen größeren Schaden verhindern.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Bei den Bränden kamen keine Personen zu Schaden.

Noch in der Tatnacht gelang es, einen dringend tatverdächtigen 30-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis Traunstein festzunehmen. Dieser wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erließ. Der Beschuldigte wurde unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Die ersten Ermittlungen vor Ort führten Beamte der Polizeiinspektion Trostberg. Noch in der Nacht übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei-inspektion Traunstein die weiteren Ermittlungen. Zwischenzeitlich hat das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Untersuchungen in dieser Sache übernommen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle um Hinweise aus der Bevölkerung:

Zeugen, deren Personalien bereits erhoben und die von der Polizei bereits zur Sache angehört wurden, sind dabei nicht angesprochen.