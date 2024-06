WINDISCHESCHENBACH, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Die Fahrt auf der Autobahn A93 Richtung Holledau endete für einen 29-jährigen Polen in der Justizvollzugsanstalt. Schleierfahnder der Grenzpolizeigruppe Waldsassen stellten bei seiner Kontrolle am 4. Juni 2024 ein Kilogramm Kokain sicher. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein 29-jähriger Mann war am Dienstagmorgen auf der A93 in Fahrtrichtung Holledau mit seinem Pkw unterwegs, als auf Höhe Windischeschenbach eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zum einen fest, dass das Kennzeichen des Fahrzeugs wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Entstempelung ausgeschrieben war. Zum anderen stand der Fahrer erkennbar unter dem Einfluss von Drogen. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten in seiner Hosentasche ein Druckverschlusstütchen mit 8 Gramm Crystal. Die Fahnder nahmen daraufhin das Fahrzeug des 29-Jährigen näher unter die Lupe und entdeckten darin ein Versteck, in sich ein Kilogramm Kokain befand. Der 29-Jährige versuchte sich daraufhin seiner Festnahme zu entziehen und flüchtete zu Fuß. Die beiden Beamten stellten ihn nach kurzer Verfolgung noch in der Nähe des Kontrollorts und nahmen ihn fest. Der Mann leitstete allerdings bei seiner Festnahme Widerstand und musste daher gefesselt werden. Ein Beamter und der Tatverdächtige erlitten dabei leichte Verletzungen.

Die aufgefundenen Betäubungsmittel und sein Pkw wurden beschlagnahmt. Der Pole wurde tags darauf einem Ermittlungsrichter beim Amtsgerichts Weiden i. d. OPf. vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 29-Jährigen, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. übernahm die weitere Bearbeitung des Falls. Den polnischen Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und verschiedener Verkehrsverstöße.