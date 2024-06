SINZING. LKR. REGENSBURG. Am 3. Juni 2024 brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei Filiale in Sinzing ein. Sie entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und verursachten einen Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Regensburg konnte am 7. Juni einen Tatverdächtigen festnehmen.

Eine Bäckereifiliale in Sinzing, Am Reitfeld, wurde am 3. Juni, gegen 22:30 Uhr von unbekannten Tätern angegangen. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang zur Filiale und öffneten den Tresor. Mit einer Beute im mittleren dreistelligen Eurobereich und einem verursachten Sachschaden in vierstelliger Höhe flohen die Täter vom Tatort. Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenbesatzungen und dem Polizeihubschrauber ein. Hierbei konnte ein abgestelltes Fahrzeug bei einem Feldweg in Tatortnähe festgestellt werden. Den Halter des Autos nahm die Polizei am 7. Juni als Tatverdächtigen fest. Dieser wurde noch selben Tag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl erließ.

Der 39-jährige Rumäne befindet sich nun in Untersuchungshaft. Vom zweiten Tatverdächtigen fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu diesem Verfahrenskomplex sind noch nicht abgeschlossen. Ob der 39-jährige Festgenommene für weitere Taten in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.