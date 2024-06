1214 – Brand mit Todesfolge

Pöttmes – Am heutigen Freitag (07.06.2024), gegen 6.00 Uhr, fing ein Auto in Pöttmes an zu brennen. Hierbei kam eine Person ums Leben.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Eine Person konnte nur noch tot aus dem Auto geborgen werden.

Die Kriminalpolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

1215 – Ladendieb fällt erneut auf

Stadtbergen – Am Mittwoch (05.06.2024) entwendete ein 23-jähriger Mann mehrere Lebensmittel aus einem Verbrauchermarkt in der Hagenmähderstraße. Am Folgetag versuchte er es erneut.

Gegen 19.00 Uhr entwendete der 23-Jährige mehrere Lebensmittel aus dem Verbrauchermarkt. Ein Mitarbeiter sprach den 23-Jährigen an und konfrontierte ihn mit der Tat.

Am nächsten Tag ging der 23-Jährige gegen 14.00 Uhr erneut in das Geschäft und entwendete wieder mehrere Lebensmittel aus dem Verbrauchermarkt. Der Mitarbeiter erkannte den 23-Jährigen und konfrontierte ihn erneut mit der Tat. Die Polizei wurde hinzugerufen.

Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen gegen den 23-Jährigen wegen Ladendiebstahls.

1216 - Diebstahl eines E-Scooters

Neusäß - In Neusäß kam es in der Siemensstraße zwischen Sonntag (02.06.2024) 19:00 Uhr und Dienstag (04.06.2024) gegen 13:30 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters durch einen unbekannten Täter.

Die Polizei Augsburg Süd nimmt telefonisch Hinweise entgegen unter 0821/323-2710.