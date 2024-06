Die 13-jährige Susanna Sotnikov verließ ihren Wohnort in Haßfurt am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Das Mädchen könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bis zur aktuellen Stunde erfolglos. Daher bittet die Polizei nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von der Vermissten liegt folgende Beschreibung vor:

165 cm groß

Schlanke Statur

Lange, wasserstoffblonde Haare

Trägt weiße Nike-Turnschuhe

Trägt einen schwarzen Adidas-Rucksack bei sich

Wer die 13-Jährige seither gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09521/927-0 mit der Polizeiinspektion Haßfurt in Verbindung zu setzen.