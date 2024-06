In der Nacht auf Mittwoch, den 05.06.2024, gegen 02:50 Uhr, wurde in 97270 Kist, Friedhofstraße 1, ein Geldautomat der Sparkasse mittels Sprengstoffes gesprengt. Der Ausgabeautomat befand sich in einem zweistöckigen Wohngebäude im Ortskern von Kist. Die Täter wurden dabei von Zeugen beobachtet, die auch sofort die Polizei informierten. Sehr schnell am Tatort eingetroffene Streifen des Polizeipräsidiums Unterfranken konnten zwei dunkle Pkw der Marke Audi am Tatort feststellen. An einem der Fahrzeuge war das als gestohlen gemeldete Kennzeichen HSK-JJ 240 angebracht. Unmittelbar vor der Bank kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Polizeifahrzeug und diesem Audi, der trotz einem Schaden vorne rechts noch die Flucht fortsetzen konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass durch Sicherungstechnik und das schnelle Eintreffen der ersten Polizeistreifen die Tat nicht vollendet werden konnte und keine Beute gemacht wurde. Die Bewohner des Hauses wurden durch die Tat nicht verletzt.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffes sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Bayer. Landeskriminalamtes in München stattfinden.

Zeugenaufruf:

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich Kist verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.