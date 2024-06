SINZING. Lkr. Regensburg. In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei Filiale in Sinzing ein. Sie entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und verursachten einen Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine Bäckereifiliale in Sinzing, Am Reitfeld wurde am späten Montagabend gegen 22:30 Uhr von unbekannten Tätern angegangen. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang zur Filiale und öffneten den Tresor. Mit einer Beute im mittleren dreistelligen Eurobereich und einem verursachten Sachschaden in vierstelliger Höhe flohen die Täter vom Tatort. Aufgrund Videoüberwachung können die zwei Personen wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 180cm, sportliche Figur

Dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und dunkle kurze Hose

Rot-weiße Sportschuhe

Schwarze Umhängetasche

Täter 2:

ca. 180cm, sportliche Figur

Dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und helle Jogginghose mit zwei roten Streifen an der Seite

Rot-weiße Sportschuhe

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am späten Montagabend im Norden von Sinzing verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann Hinweise zu dem Vorfall geben? Bitte wenden Sie sich unter der 0941/5062888 an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.