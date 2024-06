REGENSBURG. Der Polizei wurden in den letzten Tagen zwei Einbrüche in Firmengebäude im Regensburger Ostenviertel gemeldet. Die bisher noch unbekannten Täter entwendeten hierbei Bargeld im Wert von über tausend Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geht derzeit von einem Zusammenhang zwischen den beiden Fällen aus und hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen Mittwoch, 29. Mai, 16:00 Uhr und Freitag, 31. Mai, 07:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Industriedienstleisters in der Ditthornstraße in Regensburg. Nachdem die Einbrecher die dortigen Büroräume durchwühlten, gelang es ihnen den Tresor gewaltsam zu öffnen und hieraus einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag zu entwenden.

Am Montagvormittag wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in der Ditthornstraße bekannt. Hierbei wurde zwischen Donnerstag, 30. Mai, 16:30 Uhr und Montag, 03. Juni, 06:30 Uhr die Eingangstüre einer Werkshalle gewaltsam aufgebrochen. Nachdem sich die noch unbekannten Täter auf diese Weise Zutritt verschafft hatten, entwendeten sie aus dem Betriebsräumen Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich.

Zudem verursachten die Täter in beiden Fällen einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Derzeit ist von einem Zusammenhang zwischen den beiden Fällen auszugehen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Haben sie in der Zeit von Mittwochabend bis Montagfrüh im Bereich der Ditthornstraße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen können? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.