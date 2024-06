830. Politisch motivierte Schmierschriften – Kleinhadern

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 26.05.2024, gegen 17:15 Uhr, und Montag, 27.05.2024, gegen 10:15 Uhr, wurden im Bereich des U-Bahnhofs Haderner Stern politisch motivierte Schmierschriften angebracht, welche der Polizei durch eine Passantin mitgeteilt wurden.

Die Schmierschriften haben Inhalte, die im Kontext zu den aktuellen Ereignissen in der Region Israel - Palästina stehen.

Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Das Kommissariat 45 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum vom 26.05.2024, gegen 17:15 Uhr, und 27.05.2024, gegen 10:15 Uhr, im Bereich des U-Bahnhofs „Haderner Stern“ Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

831. Politisch motivierte Schmierschriften – Fürstenried

Am Samstag, 25.05.2024, gegen 08:30 Uhr, nahm ein Zeuge, welcher sich mit einem Fahrzeug auf der A95 befand, im Vorbeifahren an der westlich gelegenen Lärmschutzwand einen bislang unbekannten Täter wahr, welcher mit einer Spraydose die Lärmschutzwand auf Höhe des Silvrettaweg besprühte. Anschließend informierte der Zeuge hierüber den Notruf der Polizei.

Die eingesetzten Kräfte der Münchner Polizei konnten vor Ort einen Schriftzug in schwarzer Farbe mit fremdenfeindlichem Inhalt feststellen. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte bislang keine Hinweise auf den Täter. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Schriftzug wurde zwischenzeitlich unkenntlich gemacht.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich der Lärmschutzwand auf Höhe des Silvrettaweg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

832. Festnahme nach Handel mit Betäubungsmittel – Maxvorstadt

Am Montag, 27.05.2024, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 16-Jähriger mit algerischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet von der Münchner Polizei dabei beobachtet, wie er in einer Parkanlage einem 30-Jährigen, mit Wohnsitz in München, Rauschgift verkaufte.

Beide wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen konnte Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen konnten weitere Betäubungsmittel (Ecstasy-Tabletten) aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem konnte festgestellt werden, dass sich der 16-Jährige illegal im Bundesgebiet aufhielt.

Gegen den 16-Jährigen wird jetzt wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln und illegalem Aufenthalt ermittelt. Er wurde im Anschluss nach einer veranlassten Blutentnahme der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Haftrichter erließ am 29.05.2024 einen Haftbefehl gegen den 16-Jährigen.

Das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

833. Größerer Polizeieinsatz wegen möglicher Bedrohungslage – Laim

Am Samstag, 01.06.2024, gegen 15:35 Uhr, verständigte ein Anwohner eines Wohnheims den Polizeinotruf und gab an, dass eine männliche Person mit einer Schusswaffe an einem offenen Fenster stehen würde.

Aufgrund der unklaren Bedrohungssituation wurden mehrere Einsatzkräfte zur Örtlichkeit geschickt und der Bereich um das Wohnheim abgesperrt.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde das entsprechende Zimmer des Wohnheims durch Spezialkräfte der Münchner Polizei betreten. Der 31-jährige Tatverdächtige Bewohner konnte hier nicht angetroffen werden.

Bei der Durchsuchung des Zimmers konnte eine erlaubnisfreie Soft-Air-Waffe aufgefunden werden.

Kurz vor Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kehrte der tatverdächtige Zimmerbewohner zum Wohnheim zurück. Bei seiner Durchsuchung konnten keine weiteren verdächtigen Gegenstände aufgefunden werden. Er wurde nach den polizeilichen Überprüfungsmaßnahmen vor Ort entlassen.

834. Pkw fährt gegen Lichtmast – Waldtrudering

Am 31.05.2024, gegen 23:40 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Pkw Seat auf der Wasserburger Landstraße in stadtauswärtiger Richtung.

Auf Höhe der Von-Erckert-Straße kam der 25-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, fuhr frontal über den mittigen Grünstreifen und prallte schließlich gegen einen Lichtmast. Der 25-jährige Fahrer sowie die beiden 26- und 25-jährigen Beifahrer, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, blieben unverletzt.

Ein Anwohner konnte den Unfall beobachten und verständigte die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass alle drei Personen alkoholisiert waren. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.