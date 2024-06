ERLANGEN. (574) Am frühen Freitagmorgen (31.05.2024) ereignete sich ein Brand in dem Anwesen eines Motorradhändlers in Erlangen. Es entstand hoher Sachschaden.



Gegen 03:30 Uhr wurde ein Anwohner auf starke Rauchentwicklung aus dem Anwesen eines Motorradhändlers in der Bayernstraße aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Kurz nach 04:00 Uhr war das Feuer abgelöscht.

Durch das Brandgeschehen wurden neben dem Gebäude auch zahlreiche ausgestellte Motorräder erheblich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Hinweise, welche auf eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen würden, ergaben sich bislang nicht.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen.

Erstellt durch: Michael Petzold