SELB, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt zu einer Firma in der Längenauer Straße und gingen einen Tresor an. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 5.00 Uhr, drangen Unbekannte in die Firma ein und machten sich an einem im Gebäude befindlichen Tresor zu schaffen. Sie konnten ihn allerdings nicht öffnen und flüchteten. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Wer hat im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Längenauer Straße in Selb bemerkt? Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 09281/704-0.