SCHWEINFURT / INNENSTADT. Bereits seit Monaten widmet sich die Schweinfurter Polizei im besonderen Maße der Sicherheitslage in der Innenstadt. Ob in zivil oder in Uniform gewährleisten die Beamten, dass Schweinfurt sicher ist und das auch bleibt. In diesen Tagen sind auch verstärkt Beamte der Bereitschaftspolizei Würzburg im Einsatz. Nachdem bereits 21 Haftbefehle gegen Männer erwirkt wurden, die unerlaubt mit Cannabis gehandelt haben, hat die Polizei am Donnerstagabend einen weiteren Mann auf frischer Tat ertappt - auch dieser befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Festnahme am Roßmarkt

Donnerstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, haben Zivilbeamte einen 28-jährigen Mann dabei beobachtet, wie dieser Cannabis an mehrere Personen verkauft hat. Uniformierte Polizeibeamte kamen schnell hinzu und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Anordnung der Schweinfurter Staatsanwaltschaft wurden der Tatverdächtige am Freitag und somit einen Tag nach der Tat dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Der 28-jährige Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt

Illegaler Handel mit Betäubungsmittel

Der unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln, auch mit Cannabis, stellt eine Straftat dar. Einzelne die die Gesetzeslage ignorieren, haben damit zu rechnen, dass Polizei und Staatsanwaltschaft schnell, konsequent und mit allen zur Verfügung stehenden Mittel dagegen vorgehen.

Sicherheit in und um Schweinfurt weiter gemeinsam stärken

Der Schweinfurter Polizei ist es gemeinsam mit ihren benachbarten Sicherheitsbehörden ein wichtiges Anliegen, die Innenstadt und die Region für Bewohner und Besucher auch weiterhin spürbar sicher zu gestalten. Daher werden die Ermittlungen zum einen verstärkt vorangetrieben. Zum anderen wird die Polizei nach wie vor präsent sein und ist für die Menschen im Rahmen von Fußstreifen in der Innenstadt ansprechbar.

Hierzu der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Schweinfurt, Leitender Polizeidirektor Markus Hack:

„Wir setzen alles daran, dass die Menschen in und um Schweinfurt sicher leben und sich auch sicher fühlen können. Daher sind wir gerade auch für die Bewohner und Besucher der Schweinfurter Innenstadt da, jederzeit und überall. Kriminelle, die den öffentlichen Raum dafür nutzen wollen, Straftaten zu begehen treten wir mit unserer Präsenz, gleichzeitig aber auch mit unseren gezielten Kontrollen und Festnahmen konsequent und frühzeitig entgegen.“