LANDKREIS EBERSBERG, ZORNEDING. In den gestrigen Abendstunden nahm ein Zeuge mehrere Knallgeräusche wahr, die aus Richtung eines benachbarten Kindergartens in der Rosa-Schöpf-Straße kamen. Als der Mann dem Geräusch nachging, konnte er einen Lichtkegel in der unbeleuchteten Kindertageseinrichtung feststellen. Er verständigte daraufhin sofort die Polizei. Kurz darauf meldete gegen 21.00 Uhr ein weiterer Zeuge über Notruf, dass soeben aus dem Kindergarten in Zorneding eine männliche Person aus dem Fenster gestiegen sei und nun zu Fuß flüchte. Der aufmerksame Mitteiler gab am Telefon eine gute Personenbeschreibung ab, so dass aufgrund seiner Angaben die anrückende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Poing den Einbrecher in Tatortnähe vorläufig festnehmen konnte. Der Mann führte bei seiner Festnahme zwar kein Diebesgut mit, jedoch konnten im Rucksack des Tatverdächtigen ein Hammer und zwei Steine sichergestellt werden. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass der 26-Jährige bereits im Jahr 2024 wegen gleichgelagerter Taten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten mehrere Einbruchswerkzeuge und eine Sturmhaube sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding dauern an.

Der Mann wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den 26-Jährigen an.