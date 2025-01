OBERSTAUFEN. Seit Mittwoch, den 29. Januar 2025, wird eine 16-jährige Jugendliche aus Oberstaufen vermisst.

Wer hat die 16-Jährige gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Vermisste zuletzt in den späten Abendstunden, am 28. Januar 2025, im Kinderheim St. Maria in Kalzhofen von Mitbewohnern gesehen.

Die Jugendliche hat die Einrichtung vermutlich am späten Abend selbstständig und freiwillig verlassen und dürfte anschließend mit der Bahn von Oberstaufen nach Kempten gefahren sein.

Suchmaßnahmen im Bereich Oberstaufen sowie an möglichen Hinwendungsorten verliefen bisher ohne Erfolg. Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Unglücksfall oder eine Straftat.

Die Vermisstenfahndung finden Sie hier: LINK

Hinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323 96100 entgegen.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).