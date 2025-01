NEU-ULM / NERSINGEN. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm konnte aufgrund der Mithilfe aufmerksamer Bürger und intensiver Ermittlungen zwei umfangreiche Kfz-Aufbruchsserien aufklären und die Täter festnehmen.

Erste Serie: Tatverdächtiger in Nersingen auf frischer Tat ertappt

Die Vorfälle erstreckte sich von Juli 2024 bis zum vergangenen Wochenende und konzentrierte sich hauptsächlich auf das Gemeindegebiet Nersingen. Der Täter war überwiegend nachts unterwegs und auf der Suche nach nicht versperrten Fahrzeugen. Als Diebesbeute wurden vorrangig Geldbörsen oder Bargeld, aber auch Schmuck und elektronische Geräte aus den Fahrzeugen entwendet. Bei seiner letzten Tat am Samstagabend, im Pulsweg in Nersingen, wurde der Tatverdächtige von einem Geschädigten und einem Zeugen auf frischer Tat ertappt. Die beiden kamen zufällig zu ihrem geparkten Fahrzeug und entdeckten den Beschuldigten, der im Inneren nach Gegenständen suchte. Der Täterverdächtige ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht vom Tatort. Die beiden Männer nahmen sofort die Verfolgung auf, stellten ihn nach kurzer Distanz und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Durchsuchung bringt weitere Beweise ans Licht

Bei der Festnahme und der anschließenden Durchsuchung des 45-jährigen Tatverdächtigen entdeckten die Beamten gestohlenes Diebesgut aus vorherigen Taten. Anlässlich der gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei Beweismittel sicher, die mit weiteren Diebstählen aus Pkw in Verbindung stehen. Derzeit wird überprüft, ob der Mann für weitere Taten in Senden und im Großraum Ulm in Frage kommt. Insgesamt gehen die Ermittler von etwa 50 gleichgelagerten Taten aus.

Haftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte gegen den Beschuldigten einen entsprechenden Haftbefehl, woraufhin Polizeibeamte den 45-jährigen Mann am Sonntag dem Ermittlungsrichter des Amtsgericht Neu-Ulm vorführten, der den Haftbefehl antragsgemäß erließ und in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der entstandene Vermögensschaden liegt nach aktuellem Ermittlungsstand im unteren vierstelligen Bereich. Aufgrund der Tatsache, dass die Fahrzeuge größtenteils unversperrt waren, entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

Zweite Serie: Gewaltsame Fahrzeugaufbrüche in Neu-Ulm und Umgebung

Weitere Vorfälle beschäftigte die Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm seit Anfang November. Im Stadtgebiet Neu-Ulm, entlang der Donau und auf der Gemarkung Elchingen wurden bis Mitte Januar über 30 Fahrzeuge Ziel von Aufbrüchen. Die Taten ereigneten sich vor allem auf Wanderparkplätzen, Firmenparkplätzen sowie auf Parkplätzen rund um ein Freizeitbad in der Wiblinger Straße. Anders als der allein handelnde Täter von Nersingen ging diese Tätergruppierung, bestehend aus zwei Italienern im Alter von 21 und 27 Jahren sowie einem bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen im Alter von 32 Jahren, immer gewaltsam bei den Aufbrüchen vor.

Vierstellige Beute und erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen

In den meisten Fällen schlugen die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Fensterscheiben ein, um sich Zugang zum Fahrzeuginnenraum zu verschaffen und diesen nach Wertsachen zu durchsuchen. Die Täter suchten gezielt nach Fahrzeugen, in denen offen liegende Wertsachen oder Taschen sichtbar waren. Bei ihren zahlreichen Taten erbeuteten sie Wertgegenstände im hohen vierstelligen Bereich und hinterließen einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Hinweise aus der Bevölkerung

Aufgrund der wechselnden Tatorte und Tatzeiten gestalteten sich die Ermittlungen zunächst schwierig. Aufgrund erfolgter Hinweise aus der Bevölkerung konnte das Fahrzeug der Tatverdächtigen näher eingegrenzt und die Beschuldigten letztlich beim mutmaßlichen Ausspähen von Fahrzeugen vorläufig festgenommen werden. Entscheidend dazu beigetragen hat eine Zeugin, die der Polizei Hinweise zum Fahrzeug der Tatverdächtigen gab, darunter auch ein Teilkennzeichen.

Haftbefehl für alle drei Tatverdächtige erlassen

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte gegen alle drei Männer, von denen einer aus dem Landkreis Göppingen und zwei aus Italien stammen, einen entsprechenden Haftbefehl. Daraufhin führten Polizeibeamte die Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen vor, der gegen alle Personen Haftbefehl antragsgemäß erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurden die Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt in Bayern überstellt. Auch bei dieser Serie überprüfen die Ermittler, ob die Männer weitere Taten im Großraum Neu-Ulm und Ulm begangen haben.

Polizei sucht weitere Geschädigte

Im Rahmen der Ermittlungen beider Serien bittet die Polizeiinspektion Neu-Ulm Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0731 80130 zu melden, wenn ihr Fahrzeug in Neu-Ulm, Thalfingen oder Elchingen angegangen wurde und sie bislang keine Anzeige erstattet haben. Dies gilt auch für Personen, denen Gegenstände aus nicht versperrten Fahrzeugen entwendet wurden. (PI Neu-Ulm)

So schützen Sie Ihre Wertgegenstände vor Diebstahl aus dem Fahrzeug

Und das Risiko eines Autoaufbruchs zu minimieren, gibt die Polizei folgende Hinweise:

Verschließen Sie Ihr Fahrzeug immer, auch bei kurzen Abwesenheiten. Vergewissern Sie sich, dass das Auto tatsächlich verriegelt ist.

Lassen Sie keine Wertgegenstände wie Laptops, Handys oder Geldbörsen im Auto zurück. Ihr Fahrzeug bietet keinen sicheren Schutz vor Diebstahl.

Bewahren Sie keine wichtigen Dokumente wie Ausweise oder Fahrzeugbriefe im Auto auf.

Vermeiden Sie sichtbare, leere Taschen oder Rucksäcke im Fahrzeug. Auch vermeintlich wertlose Gegenstände können Diebe anlocken.

Parken Sie nach Möglichkeit in belebten, gut einsehbaren und beleuchteten Bereichen, um das Risiko eines Diebstahls zu verringern.

Weiterführende Hinweise können auch auf der Homepage der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ entnommen werden.

