0198 – Verkehrsunfall auf der B17

Bundesstraße B17 / Höhe Graben / FR Süden – Am gestrigen Donnerstag (30.01.2025), kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B17 mit zwei Fahrzeugen.

Gegen 16.00 Uhr fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Nissan auf der linken Fahrspur in Richtung Süden. Auf Höhe Graben musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein 62-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Smart auf das Fahrzeug der 55-Jährigen. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Der Smart musste abgeschleppt werden. Der linke Fahrstreifen in Richtung Süden war auf Höhe Graben für ca. eine Stunde gesperrt.

Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 55-Jährigen.

0199 – Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Tankbetrug fest

Bundesautobahn A8 / Raststelle Edenbergen – Am gestrigen Donnerstag (30.01.2025) tankte ein Mann sein Fahrzeug und flüchtete anschließend ohne zu bezahlen. Die Fahndung der Polizei war erfolgreich.

Gegen 04.30 Uhr, tankte ein Mann seinen VW Golf an der Rastanlage Edenbergen und fuhr anschließend weiter ohne zu bezahlen. Das Kennzeichen war teilweise abgeklebt. Es entstand ein Schaden im hohen zweistelligen Bereich.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizeibeamte das Fahrzeug im Bereich München fest und kontrollierten den 23-jährigen Fahrer. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Anschließend durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt nun wegen Tankbetrug und Kennzeichenmissbrauch.

0200 - Kontrollen der VPI Donauwörth mit der PI Dillingen und der VPI Augsburg

B 16 / Birkenried -- Am gestrigen Donnerstag (30.01.2025), in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth, der Polizeiinspektion Dillingen und der Verkehrspolizei Augsburg den Verkehr auf der B 16 am Parkplatz Birkenried.

Im Rahmen der Kontrollstelle stellten die Beamten mehrere Verkehrsverstöße fest. Unter anderem durfte ein Lkw-Fahrer seine Fahrt erst fortsetzen, nachdem er seine Bremsenanlage repariert hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Zudem kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit. Die Beamten stellten rund 40 Verstöße fest. Den traurigen Höchstwert von 159 km/h, bei erlaubten 100 km/h, stellten die Beamten bei einem Autofahrer fest. Diesen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von knapp 1.000 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit seit Jahren zu den Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen zählt.