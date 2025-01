VILSHOFEN AN DER DONAU, WEGSCHEID, LKR. PASSAU. Am Mittwoch (29.01.2025) nahmen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen fest, nachdem er bei einer Apotheke mit einem gefälschten Rezept ein Medikament erlangen wollte. Der 25-Jährige wurde zwischenzeitlich inhaftiert und die Kriminalpolizei Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft.

Am Mittwochmittag erschien ein 25-jähriger Mann bei einer Apotheke in Vilshofen, um ein Rezept einzulösen. Es handelte sich dabei um ein Rezept für ein als Abnehmspritze bekanntes Medikament. Eine Mitarbeiterin stellte bei dem Rezept Ungereimtheiten fest. Unter dem Vorwand, das Medikament bestellen zu müssen, vereinbarte sie einen Abholungstermin am Nachmittag. Als der Mann gegen 18.00 Uhr erneut zur Apotheke kam, konnten ihn Polizeibeamte anhalten und einer Kontrolle unterziehen, wobei sich bestätigte, dass es sich um ein gefälschtes Rezept handelte. Der 25-Jähriger wurde aufgrund des Verdachts der Urkundenfälschung vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Bei einer Vorführung beim zuständigen Amtsgericht am Donnerstag (30.01.2025) wurde der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Arnzeimittelgesetz erlassen und der 25-jährige Lette anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Donnerstag (30.01.2025) in Wegscheid. Ein bislang unbekannter Mann legte in einer Apotheke ein Rezept vor, ebenfalls für ein Abnehmmedikament. Auf dem Rezept fehlte eine Unterschrift, weshalb die Mitarbeiterin Rücksprache mit ihrem Chef halten wollte. In dem Zeitraum hatte der Mann die Apotheke wieder verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt. Ein Zusammenhang zwischen den Fällen ist nicht auszuschließen und wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 31.01.2025, 10.01 Uhr