NÜRNBERG. (99) Am Donnerstagabend (30.01.2025) fand eine Eilversammlung mit mehreren Tausend Teilnehmern in der Nürnberger Innenstadt statt. Die Kundgebung verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle.



Am Donnerstagabend (30.01.2025) fand eine sich fortbewegende Eilversammlung in der Nürnberger Innenstadt statt. Die Versammlung begann gegen 18:30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung mit circa 800 Teilnehmern am Hallplatz. Von hier führte der anschließende Aufzug über folgende Wegstrecke:

Kornmarkt-Dr.-Kurt Schumacher-Straße-Ludwigsplatz-Hefnersplatz-Karolinenstraße-Lorenzkirche-Königstraße-Hallplatz-Jakobsplatz.

Am Jakobsplatz beendeten die Versammlungsleiter gegen 20:15 Uhr mit einer Abschlußkundgebung die Eilversammlung, an welcher zur Spitze circa 2100 Personen teilnahmen.

Das Versammlungsgeschehen verlief störungsfrei und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Die örtlich zuständige Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wurde zur Bewältigung des Einsatzgeschehens durch Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) sowie der Nürnberger Verkehrspolizei unterstützt.



