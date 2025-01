ILLERTISSEN. Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Illertissen und unterstellte Einsatzkräften der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm waren am Abend des 30.01.2025 im Einsatz. Grund hierfür war eine ordnungsgemäß angemeldete und vom Landratsamt Neu-Ulm als zuständige Versammlungsbehörde genehmigte Versammlung unter dem Motto „Illertissen gegen Rechts“. Die Initiatoren reagierten mit dieser Versammlungsanmeldung auf das Bekanntwerden einer Parteiveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD), welche in den Räumen eines gastronomischen Betriebs im Bereich Illertissen stattfinden sollte. Zwar zerschlugen sich die Planungen der Parteiverantwortlichen, nichtsdestotrotz fand die besagte Versammlung statt, zu der seitens der Verantwortlichen mit großer Reichweite eingeladen wurde. Letztlich fanden sich etwa 300 Versammlungsteilnehmer bis 18:00 Uhr auf dem Illertisser Marktplatz ein. Nach einer kurzen Auftaktkundgebung liefen die Versammlungsteilnehmer planmäßig über den Martinsplatz, die Weiherstraße, den Unteren Graben und die Krankenhausstraße sowie Martinsplatz zurück zum Marktplatz. Dort erfolgte eine etwa 10-minütige Schlusskundgebung. Um 18:45 Uhr wurde die insgesamt störungsfrei verlaufende Versammlung beendet. Nach dem Versammlungsende zeigte ein Mann, welcher sich vor einer Gaststätte im Bereich Marktplatz aufhielt, in Richtung der restlich verbliebenen Personen auf dem Marktplatz den Hitlergruß. Der leicht alkoholisierte 50-Jährige wurde wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zur Anzeige gebracht.

(PI Illertissen)