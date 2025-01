BAMBERG. Im Laufe der vergangenen Tage beschmierten unbekannte Täter unter anderem Wahlplakate in Bamberg mit Hakenkreuzen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch brachten die Täter je ein Hakenkreuz auf ein Wahlplakat am Münchner Ring / Rhein-Main-Donau-Damm und ein Wahlplakat in der Augustenstraße / Rhein-Main-Donau-Damm an.

Außerdem besprühten die Unbekannten in der Zeit von Montag, 9 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, den Enforcement Trailer der Polizei mit einem Hakenkreuz. Der Blitzanhänger befand sich in diesem Zeitraum an der Bundesstraße 505 im Bereich der Anschlussstelle Bamberg-Süd (A73).

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in allen drei Fällen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.