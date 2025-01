0189 – Polizei ermittelt nach Brand

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch (29.01.2025) kam es gegen 20.00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Äußeren Uferstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

0190 – Festnahme nach Ladendiebstahl

Haunstetten – Am gestrigen Mittwoch (29.01.2025) entwendeten ein 32-Jähriger und eine 26-Jährige mehrere Elektroartikel aus einem Geschäft am Willy-Brandt-Platz.

Gegen 17.00 Uhr steckten der 32-Jährige und die 26-Jährige die Elektroartikel in ihre Taschen und verließen das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Geschäfts beobachtete die beiden und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Mannes und der Frau fanden die Beamten die Elektroartikel und stellten diese sicher. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 32-Jährigen und die 26-Jährige.

0191 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Hochzoll – In der Zeit von Donnerstag (23.01.2025) bis Dienstag (28.01.2025) streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Astra in der Innsbrucker Straße. Der Unbekannte flüchtete offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0192 – Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Spickel – Am gestrigen Mittwoch (29.01.2025) fuhr eine 22-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Cannabis.

Gegen 16.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau in der Damaschkestraße. Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Marihuanageruch wahr. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Streife unterband die Weiterfahrt der Frau, stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 22-Jährige.

Göggingen – Am gestrigen Mittwoch (29.01.2025) fuhr ein 27-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Gögginger Straße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten beim 27-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes, stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 27-Jährigen.

0193 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (29.01.2025), in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person einen grauen VW Golf am Glaspalast. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.