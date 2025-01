PERKAM, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am vergangenen Wochenende (24. – 26.01.2025) brachen bislang unbekannte Täter in die Grundschule sowie in eine nahegelegene Werkstatt ein. Einem Anwohner fiel dabei ein Fahrzeug auf. Wer kann Angaben zu diesem Fahrzeug geben?

Dem Anwohner fiel am Samstag, 25.01.2025, zwischen 14.20 und 15.00 Uhr ein kleiner silberfarbener Geländewagen (SUV) auf, der direkt an der Schule abgestellt war. Am Fahrzeug, an dem auf der Heckklappe ein Reservereifen montiert war, hielt sich ein Mann auf. Der Mann kann nicht näher beschrieben werden.

Ob dieses Fahrzeug und die Person in direktem Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist derzeit unklar. Gegebenenfalls kann die Person auch weitere Hinweise geben.

Zeugenaufruf:

Personen, die nähere Angaben zum Fahrzeug und auch der männlichen Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Straubing unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 30.01.2025, 08.00 Uhr