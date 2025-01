REGENSBURG. Am Dienstagabend wurde ein Mann bei einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt von einem Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt. Der mutmaßliche Täter wurde vom Ladendetektiv und einem weiteren Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Am Dienstag, 28.01.2025 gegen 17:50 Uhr entwendete ein 50-jähriger Mann aus einem Drogeriemarkt in der Weiße-Lilien-Straße in Regensburg zwei Parfumflakons im geringen dreistelligen Wert. Als er ohne zu zahlen den Laden verlassen wollte, wurde er vom Ladendetektiv angesprochen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der Ladendetektiv zu Boden ging. Der mutmaßliche Dieb wurde vom Ladendetektiv und einem weiteren Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Durchsuchung des Rucksacks fanden die Beamten zwei griffbereite Messer.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Gegen den 50-Jährigen lag bereits ein Untersuchungs-Haftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls vor. Am Mittwoch wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Haftrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser eröffnete den bestehenden Haftbefehl. Der 50-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.