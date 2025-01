0182 – Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (28.01.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer in der Donauwörther Straße.

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Wertachstraße in westliche Richtung. An der Kreuzung zur Donauwörther Straße bog er nach rechts ab. Dabei übersah er offenbar eine 69-Jährige, die zu Fuß die Donauwörther Straße überquerte. Bei dem Unfall wurde die 69-Jährige leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 56-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 56-Jährigen.

0183 –Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (28.01.2025) streifte ein weißer Smart ein geparktes Auto in der Hirblinger Straße.

Gegen 21.45 Uhr beobachtete ein Passant einen weißen Smart, wie dieser beim Vorbeifahren einen blauen Honda Civic streifte. Der Fahrer des Smart stieg aus, sah sich die Fahrzeuge an und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Der Fahrer des weißen Smart wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 - 50 Jahre, ca. 185 cm, dunkle Haare, trug einen schwarzen Mantel.

An der Unfallstelle fanden die Beamten ein Fahrzeugteil, das mutmaßlich vom flüchtigen Fahrzeug stammt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0184 – Einbruch in Lagerraum

Textilviertel - Im Zeitraum von Samstag (25.01.2025), 15.30 Uhr, bis Montag (27.01.2025), 03.30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Lager in der Johannes-Haag-Straße ein und entwendeten Kupfer und Messing.

Ersten Schätzungen zu Folge liegt der Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323-2710.

0185 – Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Haunstetten – Am gestrigen Dienstag (28.01.2025) fuhr ein 24-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Landsberger Straße. Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Marihuana Geruch wahr. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes, stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

0186 – Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol

Haunstetten – Am heutigen Mittwoch (29.01.2025) fuhr ein 20-Jähriger mit einem E-Scooter unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis.

Gegen 03.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Gögginger Straße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch und drogentypisches Verhalten bei ihm fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,4 Promille. Die Streife unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-Jährigen.

0187 – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Augsburg/ B17 – Am gestrigen Dienstag (28.01.2025) war ein 16-Jähriger offenbar am Steuer eines Autos unterwegs.

Gegen 03.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 16-Jährige als Fahrer eines VW Polo in der Bürgermeister-Ackermann-Straße auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle auf der B17 stellten die Beamten fest, dass zwischenzeitlich offenbar ein Fahrerwechsel stattgefunden hat. Der 16-Jährige saß nun auf der Rücksitzbank, ein 19-Jähriger auf dem Fahrersitz. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und übergaben den Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-Jährigen. Auch der 19-Jährige muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.