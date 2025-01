163. Politische Schmierschriften – Riem

Am Montag, 27.01.2025, gegen 08.30 Uhr, stellte ein Passant auf einem Geh- und Radweg im Bereich der Straße An der Point in Riem mehrere Schmierschriften fest.

Die Schmierschriften beinhalteten Symbole und Schriftzüge mit nationalsozialistischem und rechtsextremistischem Kontext.

Der Passant verständigte deshalb die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 44.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Samstag, 25.01.2025, 17:30 Uhr, bis Montag, 27.01.2025, 08:30 Uhr, im Bereich An der Point, Am Oberfeld und Erdinger Straße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

164. Größerer Polizeieinsatz – Altstadt

Am Dienstag, 28.01.2025, gegen 14:00 Uhr, meldete ein Passant dem Polizeinotruf einen herrenlosen Koffer im Sperrengeschoss des U-Bahnhofes Sendlinger Tor. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Einige Geschäfte wurden vorsorglich geräumt und der Bereich abgesperrt.

Bei Überprüfung des Koffers durch speziell dafür geschulte Einsatzkräfte mit Hilfe eines Röntgengerätes stellte sich heraus, dass von diesem keine Gefahr ausging. Kurz darauf kehrte auch der Besitzer des Koffers zur Einsatzörtlichkeit zurück. Hierbei handelt es sich um einen 45-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Landshut. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er vor Ort entlassen.

Der Einsatz konnte nach ca. einer Stunde beendet werden.

Hinweis der Münchner Polizei:

Personen, die im Bereich des ÖPNV unterwegs sind, sollen bitte immer auf ihr Gepäck achten und dieses im Blick behalten. Neben möglichen Gepäckdiebstählen kann es auch zu Polizeieinsätzen kommen, da sog. „herrenlose“ Gepäckstücke oft auffallen und dann von der Polizei überprüft werden. Dies führt fast immer auch zu temporären Sperrungen um die Fundorte und dadurch zu Einschränkungen für andere Fahrgäste und Passanten.

165. Einbruch in Wohnung – Englschalking

Am Dienstag, 28.01.2025, gegen 18:30 Uhr, bemerkte ein Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Geräusche in einem anderen Zimmer. Als er nachsehen wollte was die Geräusche verursachte, stieß er auf zwei unbekannte Personen.

Beide Personen flüchteten im Anschluss unerkannt über die Terrassentür.

Der Bewohner verständigte daraufhin die Polizei, welche sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete. Diese führten bislang nicht zur Ermittlung der Täter.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die beiden Täter gewaltsam Zutritt über die Terrassentür und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beide Täter wurden wie folgt beschrieben:

ca. 185 cm groß; bekleidet jeweils mit schwarzer Kleidung, schwarzer Skimaske und schwarzen Handschuhen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stargarder Straße, Ostpreußenstraße und Soldauer Straße (Englschalking) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

166. Einbruch in Einfamilienhaus – Sendling

Am Dienstag, 28.01.2025, gegen 12:15 Uhr, meldete eine über 80-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses dem Polizeinotruf, dass in der vorherigen Nacht bei ihr eingebrochen wurde.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über den Balkon und durchsuchten das angrenzende Zimmer nach Stehlgut. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rottenbucher Straße, Ehrwalder Straße und Farchanter Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

167. Diebstahl von zwei Wohnmobilen; ein Tatverdächtiger festgenommen – Trudering und Haar

Fall 1:

Im Zeitraum von Sonntag, 19.01.2025, 09:00 Uhr, bis Dienstag, 21.01.2025, 19.30 Uhr, entwendete ein vorerst unbekannter Täter ein Wohnmobil der Marke Citroen, welches im Bereich Trudering geparkt war. Das Wohnmobil wurde am selben Tag gegen 20:35 Uhr im Bereich Waidhaus kurz vor dem Grenzübergang zu Tschechien durch Schleierfahnder der Grenzpolizei Waidhaus einer polizeilichen Kontrolle unterzogen.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fahrzeug um das zuvor erwähnte entwendete Wohnmobil handelt. Der Fahrer, ein 38-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde anschließend vorläufig festgenommen und zu einer nahegelegenen Polizeidienststelle gebracht. Das Wohnmobil wurde sichergestellt. Der Diebstahl war bis dato noch nicht bemerkt worden, weshalb auch noch keine Anzeige erstattet wurde.

Am Folgetag wurde gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen des Kfz.-Diebstahls erlassen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Fall 2:

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Dienstag, 21.01.2025, 15:45 Uhr, bis Mittwoch, 22.01.2025, 09:00 Uhr, ein Wohnmobil der Marke Citroen, welches im Bereich Haar geparkt war. Als der Diebstahl von der Eigentümerin bemerkt wurde, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Das Kommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Watzmannstraße, Zugspitzstraße und Sophienstraße (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

168. Verkehrsunfall; Pkw kollidiert mit Schulweghelferin; eine Person verletzt – Garching

Am Dienstag, 28.01.2025, gegen 07:15 Uhr, wurde eine 51-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München auf Höhe einer Schule am Fußgängerüberweg der Poststraße in Garching durch zwei Passantinnen liegend aufgefunden. Die 51-Jährige war dort als Schulweghelferin tätig. Die Passantinnen alarmierten daraufhin den Rettungsdienst.

Die 51-Jährige gab gegenüber den Passantinnen an, dass sie von einem bislang unbekannten Pkw angefahren worden sei. Dieser entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die 51-Jährige wurde durch die eingetroffenen Rettungskräfte im Anschluss verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu dem flüchtigen Pkw, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.