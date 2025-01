BAYREUTH / BAMBERG. Am Dienstag nutzten Betrüger in Bayreuth und Bamberg die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Bamberg: Bereits gegen 11 Uhr gelang es zwei Betrügern unter dem Vorwand, die Heizkörper ablesen zu müssen, in die Wohnung einer 86-jährigen Frau in der Friedrich-Ebert-Straße zu gelangen. Hier lenkten die Männer die Bewohnerin geschickt ab und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, bevor sie die Wohnung wieder verließen.

Bayreuth: Gegen 16 Uhr klingelten zwei Unbekannte bei einer 93-jährigen Frau in der Austraße und gaben vor, die Wasser- und Stromzähler ablesen zu müssen. Nachdem die Seniorin den Männern Einlass gewährte, lenkten diese sie geschickt ab und entwendeten unbemerkt Schmuck im unteren fünfstelligen Eurobereich. Erst nach dem Verschwinden der Täter bemerkte die Frau den Diebstahl.

Täterbeschreibung

Bayreuth:

Zwei männliche Ableser Südländisches Erscheinungsbild Zirka 165 - 170 cm groß Gute deutsche Sprachkenntnisse mit ausländischem Akzent



Bamberg:

Erster Täter: Männlich, etwa 35 Jahre alt Normale Statur Dunkle Jacke, graue Hose Mütze, kurzes braunes Haar Akzentfreie deutsche Sprache

Zweiter Täter:

* Männlich, etwa 175 cm groß

* Schlanke Statur

Wer am Dienstag im Bereich der Austraße in Bayreuth oder der Friedrich-Ebert-Straße in Bamberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei zu wenden:

Kripo Bayreuth: 0921/506-0

Kripo Bamberg: 0951/9129-491

Präventionstipps der Polizei Oberfranken