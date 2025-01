ANSBACH. (93) Am Dienstagmorgen (28.01.2025) beraubten zwei Unbekannte einen Mann an einer Bushaltestelle in Ansbach. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Der 44-jährige Mann befand sich gegen 08:30 Uhr an einer Bushaltstelle in der Oberhäuser Straße / Ecke Quaststraße. Dort sprachen ihn zwei unbekannte Männer zunächst an und schlugen daraufhin auf ihn ein. Der 44-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten, konnte aber von den Unbekannten eingeholt und erneut festgehalten werden. Nachdem die Männer Dokumente des 44-Jährigen entwendeten, flüchteten diese.

Der 44-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: circa 35 Jahre alt, circa 185 cm groß, trug eine blaue Jeans, hellbraune Schuhe und einen grünen Kapuzenpullover

2. Täter: circa 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, trug eine schwarze Jacke, Handschuhe sowie eine Kapuze über dem Kopf

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc