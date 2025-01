HILPOLTSTEIN. (91) Am Mittwochmorgen (29.01.2025) ereignete sich bei Heideck (Lkrs. Roth) ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Eine 79-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen.



Der Fahrer eines Lastwagens befuhr gegen 08:35 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Tautenwind kommend in Richtung Seiboldsmühle. An der Kreuzung zur bevorrechtigten Kreisstraße RH 34 kam es zum Zusammenstoß mit einer 79-jährigen VW-Fahrerin, die aus Heideck kommend in Richtung Laffenau unterwegs war. Durch die Wucht der Kollission wurde der VW derart deformiert, dass die 79-jährige Frau zunächst eingeklemmt war. Den Kameraden der Feuerwehren Heideck und Laffenau gelang es, die Frau aus dem Fahrzeug zu befreien. Im Anschluss wurde sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Streifen der Polizeiinspektion Hilpoltstein nehmen den Unfall zur Stunde vor Ort auf und werden hierbei durch die Verkehrspolizeiinspektion Feucht unterstützt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft banden die Beamten einen Unfallsachverständigen in die Ermittlungen zur Feststellung des genauen Unfallhergangs ein. Die betroffenen Straßen sind für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc