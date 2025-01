KITZINGEN. Seit Donnerstagnachmittag wird ein 38-Jähriger vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Kitzinger Polizei hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 38-jährige Wadim PROSKURIN verließ am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, seine Arbeitsstätte bei den Mainfränkischen Werkstätten in der Floßhafenstraße und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Herr Proskurin ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich zwischenzeitlich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich im Raum Frankfurt aufhalten könnte.

Er wird wie folgt beschrieben:

175 cm groß

90 kg

Bekleidet mit braune Winterhalbstiefel, schwarzer Jacke, blaue Jeans, schwarzer Strickmütze

Führt roten FC Bayern München Rucksack mit sich

Hinweise nimmt die Kitzinger Polizei unter 09321/141-0 entgegen.