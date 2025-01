AHOLFING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 27.01.2025 kam es zu einem Brand in einem historischen Schloss in Puchhof. Eine Brandausbreitung auf das gesamte Gebäude konnte verhindert werden.

Bewohner bemerkten das Feuer gegen 17.15 Uhr und riefen den Notruf. Ersten Erkenntnissen nach brach der Brand in einem Zimmer im Erdgeschoss aus. Bevor sich das Feuer auf das gesamte Gebäude ausbreiten konnte, konnten die circa 90 Feuerwehrkräfte den Brand löschen. Eine 70-jährige Bewohnerin wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses aber gleich wieder verlassen.

Aufgrund des Feuers wurden drei Zimmer samt Inventar stark beschädigt. Der Sachschaden kann derzeit auf einen mittleren 6-stelligen Eurobetrag geschätzt werden.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Veröffentlicht: 28.01.2025, 15.05 Uhr