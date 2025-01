0176 – Verkehrsunfall - Autofahrer alkoholisiert

Hochfeld – Am gestrigen Montag (27.01.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 65-jährigen und einem 19-jährigen Autofahrer. Der 65-Jährige stand bei der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 15.00 Uhr fuhr der 65-jährige Autofahrer die Schertlinstraße Richtung Osten. An der Kreuzung zur Haunstetter Straße übersah er offenbar beim Abbiegen den stadteinwärts fahrenden 19-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim 65-jährigen Autofahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme beim 65-Jährigen. Zudem stellten sie den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 65-Jährigen.

0177 - Getankt und vergessen die Zapfpistole zurückzuhängen

Göggingen – Am Sonntag (26.01.2025), gegen 14.30 Uhr, verließ ein Autofahrer eine Tankstelle in der Bergiusstraße, ohne vorher die Zapfpistole aus seinem Fahrzeug zu entfernen. An der Zapfsäule entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Nachdem er vor Ort niemanden antraf, meldete sich der 33-Jährige Verursacher aber erst tags darauf bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 33-Jährigen.

0178 – Polizei stoppt alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Innenstadt – Am heutigen Dienstag (28.01.2025) war ein 51-Jähriger offenbar alkoholisiert mit seinem Auto in der Jakoberwallstraße unterwegs.

Gegen 00.20 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gegen den 51-Jährigen.

0179 –Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Hochzoll – Am gestrigen Montag (27.01.2025), zwischen 10.30 Uhr und 11.40 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen VW Tiguan in der Grüntenstraße. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0180 – Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Innenstadt – Am gestrigen Montag (27.01.2025), zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Klauckestraße ein. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.