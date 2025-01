158. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Linienbus; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Montag, 27.01.2025, gegen 18:50 Uhr, befand sich ein 40-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck an der Bushaltestelle Donnersbergerbrücke. Als ein Busfahrer mit einem Linienbus in nördlicher Fahrtrichtung an die Haltestelle heranfuhr, stürzte der 40-jährige Fußgänger ohne Fremdeinwirkung unvermittelt auf die Fahrbahn.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Linienbus, wodurch der 40-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ursächlich für den Sturz war möglicherweise eine Alkoholisierung des Fußgängers. Ein Alkoholtest vor Ort konnte nicht durchgeführt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

159. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rettungswagen; zwei Personen verletzt – Planegg

Am Montag, 27.01.2025, gegen 22:25 Uhr, fuhr eine 21-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg am Lech mit einem Rettungswagen auf der Germeringer Straße in Planegg in Richtung Neuried. Der Rettungswagen befand sich auf Einsatzfahrt und hatte das Blaulicht eingeschaltet.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 82-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw auf der Mathildenstraße in Planegg in Richtung Gräfelfing.

Im Kreuzungsbereich der Germeringer Straße mit der Mathildenstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei erlitt die 82-Jährige schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde durch die Kollision die Ampelanlage beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Germeringer Straße für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

160. Räuberischer Diebstahl – Altstadt

Am Montag, 27.01.2025, gegen 16:40 Uhr, begab sich eine 23-Jährige mit italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland in ein Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone. Sie nahm mehrere Kleidungsstücke und begab sich in eine Umkleidekabine. Nachdem sie die Kleidungsstücke am Körper versteckt hatte, wollte sie den Laden verlassen. Hierbei wurde sie von einem Ladendetektiv aufgehalten und in ein Büro geführt.

Im Büro zog sie plötzlich ein größeres Messer aus der Tasche und bedrohte damit mehrere sich dort befindliche Mitarbeiter. Anschließend begab sich die 23-Jährige durch den Laden in Richtung Ausgang. Hierbei hielt sie das Messer vor sich und machte Stichbewegungen. Zu einem Angriff auf Mitarbeiter oder Kundschaft kam es dabei nicht.

Im Bereich des Ausgangs konnte sie schließlich durch einen 19-jährigen Mitarbeiter überwältigt werden. Weitere Mitarbeiter kamen zu Hilfe, um die Tatverdächtige festzuhalten. Bei dem Gerangel wurde der 19-Jährige durch das Messer leicht an der Hand verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Infolge dessen begaben sich mehrere Streifen der zwischenzeitlich verständigten Münchner Polizei zum Einsatzort. Die Tatverdächtige konnte den Polizeibeamten bereits fixiert übergeben werden. Gegen sie wurde Anzeige erstattet unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung.

Die 23-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie wird im Laufe des heutigen Tages zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 56 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sich zum o.g. Zeitraum in dem Bekleidungsgeschäft befunden hatten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 56, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

161. Exhibitionistische Handlung; ein Tatverdächtiger festgenommen – Taufkirchen

Am Dienstag, 21.01.2025, gegen 21:30 Uhr, befanden sich zwei jugendliche Mädchen (beide mit Wohnsitz im Landkreis München) im Bereich des Lindenrings in Taufkirchen.

Hier trafen sie auf einen ihnen unbekannten Jugendlichen. Im weiteren Verlauf stellten die beiden Mädchen fest, dass dieser ihnen hinterher ging. Sie wollten den Jugendlichen zur Rede stellen, woraufhin sich dieser zunächst in ein Gebüsch zurückzog und im Anschluss mit heruntergelassener Hose wieder vor die beiden Mädchen trat. Beide Mädchen flüchteten daraufhin zur Wohnanschrift eines der Mädchen. Der unbekannte Jugendliche folgte ihnen auch dorthin und hielt sich dann im Bereich vor dem Wohnhaus auf.

Die beiden Mädchen vertrauten sich den Eltern an, welche den Polizeinotruf 110 verständigten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Jugendliche nicht mehr vor Ort aufgegriffen werden.

Am Montag, 27.01.2025, stellte eine Lehrerin eine unbekannte Person im Bereich eines Schulgeländes in Taufkirchen fest und verständigte die Polizei. Die beiden betroffenen Mädchen vom 21.01.2025 erkannten hierbei den Jugendlichen wieder. Die Polizeibeamten konnten die Person noch vor Ort festnehmen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Jugendlichen mit Wohnsitz im Landkreis München. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Nach den erforderlichen Maßnahmen wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben und entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

162. Zwei Wohnungseinbrüche – Neuhausen

Fall 1:

Am Samstag, 25.01.2025, zwischen 17:30 Uhr und 23:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Terrassenfenster gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Neuhausen. Es wurden anschließend beide Ebenen der Wohnung nach Stehlgut durchsucht. Die Wohnung wurde unter Mitnahme diverser Schmuckgegenstände auf dem Betretungsweg wieder in unbekannte Richtung verlassen.

Der Wert der entwendeten Gegenstände kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Fall 2:

Am Samstag, 25.01.2025, in den Abendstunden, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die rückseitige Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Das Haus wurde anschließend umfangreich nach Stehlgut durchsucht, wobei sämtliche Türen und Schubladen, teilweise sogar gewaltsam, geöffnet wurden. Ein im Haus befindlicher Tresor wurde ebenfalls angegangen, konnte jedoch nicht geöffnet werden.

Der oder die unbekannten Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Bislang ist keine Tatbeute bekannt. Das Kommissariat 53 hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Samstag, 25.01.2025, zwischen 17:30 Uhr und 23:30 Uhr, im Bereich Romanstraße, Flüggenstraße, Nibelungenstraße und Döllingerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.