124. Einbruch in Geschäft – Gern

In der Nacht von Montag, 20.01.2025, 22:00 Uhr, auf Dienstag, 21.01.2025, 08:00 Uhr öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam die Tür zu einem Geschäft. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrages entwendet.

Der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Am Dienstagmorgen stellte eine Mitarbeiterin den Einbruch fest. Sie informierte den Polizeinotruf 110.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Klugstraße, Paschstraße, Merzbacherstraße und Esebeckstraße (Gern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

125. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 30.12.2024, gegen 15:20 Uhr, befand sich ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München in der U-Bahn, als sich ein bis dato unbekannter Täter neben ihn setzte. Der unbekannte Täter berührte den 29-Jährigen im weiteren Verlauf unsittlich oberhalb der Kleidung und folgte ihm auch, nachdem der 29-Jährige ausgestiegen war.

Im U-Bahnhof Universität berührte der unbekannte Täter den 29-Jährigen erneut unsittlich oberhalb der Kleidung. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung.

Am Abend begab sich der 29-Jährige zu einer Polizeiinspektion und erstattet Anzeige gegen den unbekannten Täter.

Das Kommissariat 15 übernahm die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall.

Am Dienstag, 21.01.2025, gegen 17:20 Uhr, stellte ein Polizeibeamter außerhalb des Dienstes den Tatverdächtigen im U-Bahnhof Goetheplatz fest. Er erkannte ihn aufgrund eines polizeiinternen Fahndungsbildes. Der Polizeibeamte informierte umgehend den Polizeinotruf 110 und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeistreifen fest.

Es handelt sich um einen 68-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 führt weiterhin die Ermittlungen.

126. Zwei exhibitionistische Handlungen – Taufkirchen / Altstadt

Fall 1:

Am Dienstag, 21.01.2025, gegen 21:25 Uhr, befanden sich eine 15-Jährige und eine 16-Jährige, beide mit Wohnsitzen im Landkreis München zu Fuß in Taufkirchen. Ein bislang unbekannter Täter begegnete den beiden Jugendlichen und folgte ihnen.

Als die beiden Mädchen den unbekannten Täter ansprachen, zog er seine Hose herunter und ging mit entblößtem Geschlechtsteil auf die beiden zu, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte.

An der Wohnanschrift der 16-Jährigen trat der unbekannte Täter wieder auf die Mädchen zu und zog sich erneut seine Hose herunter. Die beiden begaben sich in das Haus und informierten den Polizeinotruf 110. Sofort wurde eine Polizeistreife zu der Einsatzörtlichkeit geschickt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten keine weiteren Hinweise gewonnen werden, die zur Ergreifung des unbekannten Täters führten.

Durch die Zeugenvernehmungen wurde bekannt, dass der unbekannte Täter möglicherweise unter einer psychischen Beeinträchtigung leidet.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre, 185 cm, südeuropäisches Erscheinungsbild, schlank, schwarze Haare, leichter Bartwuchs; schwarzer Rucksack, dunkle Winterjacke, blaue Jeans, orange Mütze, dunkler Gürtel; stotterte und konnte sich schlecht artikulieren.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lindenring, Ahornring, Platanenstraße (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Dienstag, 21.01.2025, gegen 09:30 Uhr, bemerkte eine 56-Jährige mit Wohnsitz in München einen bis dato unbekannten Täter der in der Altstadt sexuelle Handlungen an sich ausführte. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter in Richtung Tal.

Die 56-Jährige informierte umgehend den Polizeinotruf 110. Sofort zur Einsatzörtlichkeit gesendete Polizeistreifen konnten im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen feststellen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 52-Jährigen mit Wohnsitz in München. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

127. Einbruch in Wohnung – Harlaching

Zwischen Freitag, 20.12.2024, 16:00 Uhr, und Dienstag, 21.01.2025, gegen 22:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit des Bewohners über den Balkon Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, indem ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde.

Der oder die bislang unbekannten Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss über den Betretungsweg aus der Wohnung und weiter in unbekannte Richtung.

Als der Bewohner nach seiner Rückkehr den Einbruch bemerkte verständigte er den Polizeinotruf 110.

Der oder die Täter entwendeten Gegenstände im Wert eines sechsstelligen Betrages.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gabriel-Max-Straße, Defreggerstraße und Harthauser Straße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

128. Einbruch in Wohnung – Bogenhausen

Im Zeitraum von Samstag, 18.01.2025, gegen 10:00 Uhr, bis Dienstag, 21.01.2025, gegen 10:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohnerin über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Der oder die bislang unbekannten Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Als die Bewohnerin nach ihrer Rückkehr den Einbruch bemerkte verständigte sie den Polizeinotruf 110.

Der Wert der entwendeten Gegenstände, unter anderem Schmuck, konnte bislang nicht durch die Bewohnerin abschließend beurteilt werden.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Johanneskirchner Straße, Oberföhringer Straße und Else-Lasker-Schüler-Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.