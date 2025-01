NÜRNBERG. (90) Am frühen Montagmorgen (27.01.2025) erfasste ein Pkw im Stadtteil Gebersdorf einen Fußgänger und beging anschließend Unfallflucht. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.



Ein schwarzer BMW war gegen 05:30 Uhr in der Gebersdorfer Straße unterwegs. Als der Pkw nach links in die Hügelstraße abbog, erfasste das Fahrzeug einen 62-jährigen Mann, der die Fahrbahn an der dortigen Fußgängerampel überquerte. Trotz des Unfalls mit dem Fußgänger setzte der schwarze BMW seine Fahrt fort. Der Fußgänger erlitt durch den Unfall derart schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat zwischenzeitlich Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten. Hinweise auf den schwarzen BMW oder dessen Fahrer bzw. Fahrerin nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 6583 - 1530 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad