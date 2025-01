INGOLSTADT. Am Samstag, den 25.01.2025, wurde in Ingolstadt eine 43-jährige Frau durch Schläge mit einem Stuhl schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es gegen 22:00 Uhr am Viktualienmarkt zu einer Streitigkeit, weil sich ein 30-jähriger Jemenit auf das Fahrrad einer 43-jährigen Ingolstädterin setzte. Diese äußerte lautstark, dass er dies unterlassen sollte. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden, bei der die Frau zu Boden ging. Dies hinderte den Mann nicht, mit einem Stuhl auf die wehrlose Frau einzuschlagen. Erst hinzueilenden Passanten gelang es, ihm den Stuhl zu entreißen. Bei der polizeilichen Aufnahme konnte festgestellt werden, dass beide Kontrahenten erheblich alkoholisiert waren. Beide wurden leicht verletzt.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt stufte den Angriff des Mannes gegen den Kopf der am Boden liegenden Frau als versuchtes Tötungsdelikt ein und beantragte einen Haftbefehl gegen den 30-Jährigen. Nachdem ein Richter diesen am 26.01.2025 in Vollzug gesetzt hatte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten haben, sich unter 0841/9343-0 zu melden.