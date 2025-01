EBENSFELD, LKR. LICHTENFELS. Am Montagnachmittag geriet eine Scheune in Dittersbrunn bei Ebensfeld in Brand. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Zeugen bemerkten am Montagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, die brennende Scheune und riefen die Feuerwehr. Trotz des schnellen Eingreifens der zahlreichen Feuerwehrkräfte brannte das Gebäude komplett nieder. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Zudem verendeten in dem Feuer zehn Hasen. Eine Person musste auf Grund eines Schocks im Krankenhaus behandelt werden, ansonsten wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Entstehung des Feuers ist unklar, die Kriminalpolizei Coburg übernimmt die Ermittlungen.