NÜRNBERG. (87) Am Montagmittag (27.01.2025) ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in der Nürnberger Königstorpassage. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 11:20 Uhr gerieten in der Königstorpassage zwei Männer im Alter von 41 und 38 aus noch nicht geklärter Ursache in Streit. Die Streitigkeit eskalierte zu einer handfesten Auseinandersetzung in deren Verlauf der 38-jährige Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzte.

Nachdem Passanten den Polizeinotruf verständigten, nahmen die alarmierten Beamten den 38-jährigen Tatverdächtigen vor Ort fest. Der 41-jährige Verletzte wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren, befindet sich jedoch nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl