BAYREUTH. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannten im Stadtgebiet von Bayreuth insgesamt drei Wahlplakate.

Sonntagmorgen zwischen 3.15 Uhr bis 3.30 Uhr meldeten Zeugen sowohl in der Nibelungenstraße, als auch in der Feustelstraße und in der Straße „Nordring“ brennende Wahlplakate unterschiedlicher Parteien. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Auf Grund von Zeugenhinweisen fassten Beamte der Bayreuther Polizei, noch in der Nacht einen 33 Jahre alten Mann, gegen den nun wegen Sachbeschädigung ermittelt wird. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wer hat im Bereich der Brandorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt und kann sachdienliche Hinweise geben. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0